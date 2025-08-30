Menú

Otro día que Djokovic parece lesionado... y acaba ganando el partido

Es otro día más en la oficina para el mayor ganador de la historia del tenis masculino.

El serbio Novak Djokovic seguirá peleando en el Abierto de Estados Unidos tras su última victoria por 6-4, 6-7(4), 6-2 y 6-3 contra el británico Cameron Norrie.

Eso sí, durante el partido, cuando la cosa estaba apretada, Novak volvió a pedir ayuda del físio para superar sus problemas en la espalda.

Este fue el momento:

"Me hago más preguntas ahora respecto a lo que hacía anteriormente, cuánto quiero seguir yendo a este ritmo, cómo quiero gestionar mi calendario para extender mi carrera, porque de verdad quiero jugar", aseguró Djokovic en la rueda de prensa posterior.

"Todavía siento que me divierto compitiendo, pero todavía siento que me queda juego para estar al máximo nivel. Hasta que tenga esa sensación de que ese nivel sigue vivo, sigue presente, quiero seguir. Quiero seguir empujándome para ver si puedo ganar otro 'grande' u otro gran torneo", añadió.

