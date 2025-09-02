No hay quien tosa a Carlos Alcaraz. El español, que se encuentra en un sensacional momento de forma, se ha clasificado para semifinales del US Open tras deshacerse con solvencia del checo Jiri Lehecka en tres sets (6-4, 6-2 y 6-4).

Menos de dos horas (1:56) necesitó el murciano para volver a meterse en semifinales del último Grand Slam del curso, después de haber cedido el año pasado en segunda ronda ante el holandés Botic van de Zandshulp. Alcaraz se está mostrando muy sólido en Nueva York y en esta ocasión apenas dio opciones a un rival que este año le había derrotado en la pista dura de Doha y le había exigido en la final en la hierba de Queen's.

El cinco veces ganador de Grand Slam no cedió tampoco ningún set a un Lehecka casi siempre a remolque y exigido, que nunca encontró argumentos para inquietar al número dos del mundo, sobre todo al resto. El centroeuropeo pagó caras sus concesiones con su saque al inicio de las dos primeras mangas. Alcaraz sólo perdió 14 puntos con su servicio y nunca tuvo que afrontar una pelota de rotura, mientras que en la red dejó una vez muestras de su calidad y acabó el partido con 28 golpes ganadores por tan sólo 17 errores no forzados.

Alcaraz aprovechó al máximo que Lehecka no terminó de entrar bien al duelo, sobre todo con su servicio. Tres dobles faltas en sus dos primeros saques y la rotura sobre el primero, le dieron ventaja al murciano que, por el contrario, apenas daba concesiones cuando sacaba. Sin embargo, el checo resistió y con el paso de los minutos fue cogiendo más confianza en su tenis y en su derecha, aunque únicamente se tradujo en una mayor amenaza al resto sobre los dos últimos servicios del número dos del mundo.

El murciano salvó con firmeza el 15-30 del octavo juego y el 40-40 del décimo para ponerse por delante en la Arthur Ashe. La mejor noticia para el de El Palmar fue que Lehecka volvió a salir errático y entregó su saque a las primeras de cambio para darle una ventaja al español, que continuó muy cómodo en la pista y que además se vio ayudado porque su rival no pudo seguir su ritmo y cometió demasiados errores no forzados.

Carlitos fue aumentando su amenaza al resto y tuvo otra buena opción en el quinto juego, pero estrelló su derecha en la red. A renglón seguido, Lehecka tuvo una de sus mejores oportunidades con un 0-30 y el español fue el que mantuvo la calma, con una volea de genio de por medio, para salvar la situación y no perdonar un mal juego al saque del centroeuropeo. Con errores de revés y una doble falta, Lehecka entregó una segunda rotura y el murciano, con un ace de segundo servicio, ponía muy cerca las semifinales.

El tercer parcial, en cambio, tuvo un guión diferente. El checo acertó esta vez a mantener su servicio y pudo al menos llevar la iniciativa en el marcador, pesa que el ganador de cinco torneos de Grand Slam continuó sin aflojar y replicando cada servicio de su rival.

Aún así, la sensación en la Artur Ashe era que el choque se iba inclinando hacia el lado del número dos del mundo, que dejó pasar su oportunidad de rotura en el séptimo juego, pero no en el siguiente saque del centroeuropeo para, de nuevo, tirando de su efectivo saque, sellar su pase a la penúltima ronda en Flushing Meadows donde espera al ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz y el serbio Novak Djokovic.