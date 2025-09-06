Alcaraz-Sinner: la final que marca una nueva era con el premio más jugoso de la historia del tenis

La final del US Open 2025 medirá este domingo (20:00, horario peninsular español) a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en lo que será el decimoquinto duelo entre ambos dentro del circuito profesional (de momento el balance es favorable a Carlitos por 9-5).

Se trata de un duelo titánico que transciende lo deportivo: no solo se trata de una batalla histórica entre los dos mejores tenistas de la actualidad, sino que también es la final con mayor bolsa económica en la historia del tenis.

Récord en premios: cifras que asustan

La bolsa total del torneo asciende a 90 millones de dólares (77 millones de euros), lo que supone un aumento del 20% respecto a los 75 millones de 2024 , y el mayor monto entregado jamás en un torneo de Grand Slam.

Cada campeón (tanto en categoría masculina como en femenina) recibirá 5 millones de dólares (4,5 millones de euros), una cifra nunca antes vista en torneos oficiales.

El subcampeón se lleva 2,5 millones (también con un aumento del 39 %) y los semifinalistas (Novak Djokovic y Felix Auger Aliassime en el cuadro masculino, y Jessica Pegula y Naomi Osaka en el femenino) percibirán 1,26 millones .

Incluso los jugadores eliminados en primera ronda del cuadro principal aseguran 110.000 dólares, un 10 % más que el año pasado.

Rivalidad épica: historia reciente y antecedentes

Esta será la tercera final de Grand Slam consecutiva entre Alcaraz y Sinner, un hito sin precedentes en la historia del tenis.

Sinner se ha convertido en apenas el cuarto hombre en la Era Open que alcanza las cuatro finales de Grand Slam en un solo año —junto a Rod Laver, Roger Federer y Djokovic— y es el más joven en lograrlo con 24 años y 20 días.

En Roland Garros 2025, Alcaraz protagonizó la final más larga en la historia de ese torneo , con 5 horas y 29 minutos, y se convirtió en uno de los pocos en ganar un Grand Slam después de estar a punto de perder —Gastón como Gaudio y Djokovic antes que él—.

Además, Sinner capturó su primer Wimbledon 2025 venciendo a Alcaraz en una final memorable, rompiendo así varias rachas logradas por el jugador español.

La rivalidad combina lo estadístico con lo emocional: tras ese Wimbledon, entre ambos han ganado siete Slams consecutivos, con un dominio sólo comparable al duelo histórico entre Federer y Rafa Nadal.

Alcaraz: dominio de inicios exitosos

Alcaraz ha ganado todas sus primeras cuatro finales de Grand Slam , uniéndose a Federer como los únicos en hacerlo.

Ha sumado seis títulos Masters 1000 antes de cumplir 22 años, una marca lograda antes solo por Nadal.

Sinner: una presencia impresionante

En el US Open 2024, Sinner fue el primer tenista desde el argentino Guillermo Vilas (1977) en ganar sus dos primeros Grand Slams en el mismo año, al triunfar en el Abierto de Australia y el US Open.

Esta campaña supera las 20 victorias consecutivas en Grand Slam sobre superficie dura, lo que supone una racha histórica.

En definitiva, este nuevo duelo en la cancha entre Alcaraz y Sinner será tan espectacular como el entorno que lo rodea: con el reclamo del mayor premio de la historia del tenis, además de la lucha por el trono mundial, el español y el italiano están escribiendo una de las páginas más intensas del tenis moderno.

Cada punto en esta final pesa no solo en título o ranking, sino en el legado de uno de los deportes más bonitos como es el de la raqueta.