No hay quien pueda con él, está en un momento de forma sencillamente estatosférico. Carlos Alcaraz ha ganado el US Open por segunda vez en su carrera, tras el que logró en 2022, al imponerse al italiano Jannik Sinner en cuatro sets, por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, después de dos horas y 42 minutos de partido.

El español ha redondeado su gran andadura en Nueva York con una victoria de nivel ante el jugador de San Candido para conquistar el sexto grande de su carrera con tan sólo 22 años, además de arrebatar al italiano el número uno del mundo, que recupera dos años después.

Alcaraz, que ha ganado Roland Garros, Winbledon y el US Open en dos ocasiones —el único torneo de Grand Slam que falta en su palmarés es el Abierto de Australia, donde su techo son los cuartos de final—, ha sido muy superior en casi todo momento a Sinner, un hombre tranquilo al que terminó desquiciando. De hecho, casi nunca habíamos visto al italiano tirar la raqueta al suelo. Pero enfrente tuvo a un Carlitos que le desesperó.

La película de la final

No pudo empezar mejor la final para Alcaraz, que con su triunfo este domingo en Nueva York recupera el número uno del mundo dos años después. Un total de 36 semanas ha estado el de El Palmar en la cima, de la que desplaza a un Sinner al que le tiene comida la moral, con un balance de 10-5 favorable para el español en el cara a cara y siete victorias en los ocho últimos enfrentamientos —sólo se le escapó la final de Wimbledon este año—.

Como hizo contra Djokovic en semifinales, Alcaraz abrió la final con un break a Sinner. El murciano, que sale de Nueva York con 11.540 puntos en lo más alto del ranking —el italiano, que ha sido número uno las últimas 65 semanas, queda ahora con 10.780—, sabía que la mayor debilidad de Sinner en la Arthur Ashe había sido el bajo porcentaje de primeros saques (56 %), así que atacó sus segundos.

"Ese es un slice de Roger Federer" ™️ pic.twitter.com/G77lfjsqf4 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Agresivo con su derecha y con golpes de magia (una dejada tras un engaño para sellar el 2-0 o una volea increíble restando con 3-1), Alcaraz no dio ninguna oportunidad a Jannik en el primer set, cediendo solo tres puntos al saque. El murciano quebró por segunda vez el servicio de Sinner para colocarse 5-2 y cerró la primera manga con un juego en blanco.

Jannik Sinner is firing on all cylinders right now 🔥 pic.twitter.com/ykVUHDAPOD — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Sinner se metió en el partido en el segundo set, con una bola de break salvada en su primer juego. El italiano encontró su ritmo, empezó a ganar puntos y no tardó en poner a Alcaraz en problemas. Quebró el juego del español en blanco para el 3-1, recargando toda su confianza. Fue el tercer juego al saque perdido por Alcaraz en todo el torneo, después de haber concedido uno a Luciano Darderi en tercera ronda y otro a Djokovic en semifinales.

One of the greatest baseline overheads you'll see, courtesy of Carlos Alcaraz. pic.twitter.com/JTh2A9GCOL — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

La final pasó al terreno de Sinner: de los puntos cortos y letales de Alcaraz a intercambios más largos que favorecían al italiano, que supo defender su ventaja hasta apuntarse el set por 6-3.

AGITA ESA VARITA, ALCARAZ 🪄 pic.twitter.com/FCVz15juyx — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Momento delicado para Alcaraz, que incluso había mostrado signos de frustración. Pero el murciano cambió el chip y protagonizó un tercer set arrollador: parcial de 5-0 con dos breaks a Sinner y cierre por 6-1, con once golpes ganadores de El Palmar por solo uno del tenista de San Candido. Un auténtico golpe de autoridad: el español había sacado las garras para acabar cazando a su presa.

A spirited response from Carlos Alcaraz! He takes the third set 6-1 and closes in on the title. pic.twitter.com/3fueMBdUM9 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Sinner estaba tocado. Salió al cuarto set a defenderse y ya tuvo que salvar dos bolas de break en un primer juego agónico. Pero con 2-2 al saque, Alcaraz aprovechó la tercera oportunidad que tuvo de quebrar para tomar una ventaja que ya no soltaría.

BANG! BANG! Oh what a shot from Alcaraz! pic.twitter.com/C7qacd9ECz — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Con 5-4 al saque y 40-15, el de Murcia dispuso de dos bolas de partido. Sinner las salvó. En la retina esyaba Roland Garros, cuando el italiano tuvo tres bolas de campeonato antes de ver cómo Alcaraz le remontaba. Hoy, Alcaraz se puso con su tercera bola de partido en el deuce. No perdonó para apuntarse el título en Nueva York tres años después (en 2022 se hizo con la victoria frente al noruego Casper Ruud, también en cuatro sets).

King Carlos 👑 The Spaniard defeats Sinner in four sets to claim his second US Open trophy! pic.twitter.com/C2jBm7F178 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

El saque traiciona a Sinner

Un triunfo de mucho mérito: Sinner, considerado el gran dominador de la pista rápida, llevaba hasta este domingo 27 victorias seguidas en esta superficie en Grand Slam. Pero esta vez al italiano le traicionó su saque: 48 por ciento de primeros, 4 dobles faltas y solo dos aces por los 10 del español.

"Hoy lo di todo. No pude hacer más", aseguró Sinner en la ceremonia de premios. "Fuiste mejor", le dijo a Alcaraz. "Te veo más que a mi familia", le respondió bromeando el murciano, aludiendo a la gran rivalidad que ambos tenistas están gestando.

Alcaraz llega al uno del mundo como el gran dominador de 2025: es el tenista que más partidos ha ganado con un balance de 61-6 (24-2 en Grand Slam) y el que más títulos (7) ha conquistado: Roland Garros, el US Open, los Masters 1000 de Cincinnati, Roma y Montecarlo y los ATP 500 de Rotterdam y Queen's.

Además de la gloria deportiva, Alcaraz se embolsará un premio de cinco millones de dólares (4,5 millones de euros) por su victoria en Nueva York, el mayor jamás entregado en un Grand Slam, mientras que Sinner tendrá que conformarse con 2,2 millones de euros por haber llegado a la final.