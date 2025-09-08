Carlos Alcaraz y su equipo la liaron en el vestuario: ¡Tuvieron que empapelarlo!

No sabemos qué pasó en la noche de Nueva York con la celebración de Carlos Alcaraz tras ganar el US Open, pero sí sabemos cómo empezó todo. Fue en el vestuario del torneo norteamericano y ahí desataron toda su alegría el propio Alcaraz y el resto de su equipo. El champagne corrió por el aire y por el suelo.

Este fue el momento:

La que han liado Alcaraz y su equipo en el vestuario 😂😂😂😂😂😂😂😂 🎥 Alcaraz IG pic.twitter.com/f29wBS2Maz — José Morón (@jmgmoron) September 8, 2025

Por precaución la organización tapó las taquillas para evitar problemas. Con esas medidas tomadas el equipo de Carlos disfrutó de lo lindo.

Respecto al partido en sí, Carlos se mostró orgulloso de su rendimiento: "Creo que jugué perfecto. Si quiero ganar el US Open, si quiero vencer a Jannik, tengo que jugar perfecto. Y creo que lo hice".

Eso sí, Carlos no se fía de futuros duelos con Sinner pese a haberle ganado siete de los últimos ocho duelos: "No siento que Sinnner tenga que mejorar algo para poder vencerme. Yo también tengo que estar preparado para ver lo que él va a hacer diferente. Pensar, ¿qué puede hacer Jannik mejor para vencerme?'".