Los récords históricos que Alcaraz puede lograr en el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz venció a Sinner en tres sets para coronarse en el US Open (2-6, 6-3, 1-6 y 4-6) y en el ranking ATP. Logró así sumar su segundo título en el torneo estadounidense y reunir seis títulos de Grand Slam. Una gesta que pocos tenistas habían conseguido con su edad – Börjn Bog y Rafa Nadal – y se posiciona para ser el más joven en conseguir siete ‘Grandes’. Además, podría convertirse en el tenista de menor edad en conquistar los cuatro torneos.

Los seis trofeos logrados lo sitúan a la altura de Stefan Edberg y Boris Becker. Si se sigue ascendiendo en la lista, se encuentran McEnroe y Wilander con siete. Por encima, con ocho, Connors, Lendl y Agassi. Más arriba, Borg –11–, Sampras –14–, Federer –20–, Nadal –22– y Djokovic –24–. El serbio intentará ampliar esta cifra el próximo 2026, aunque el ritmo de Carlos Alcaraz es sorprendente.

Son cuatro años consecutivos ganando al menos un Grand Slam, y haciendo doblete en de dos ellos. En el caso de Rafa Nadal, el español estuvo diez temporadas seguidas imponiéndose en al menos uno entre 2005 y 2014; Federer lo hizo en ocho temporadas, entre 2003 y 2010; mientras Djokovic encadenó seis temporadas, entre 2011 y 2016.

A un paso de batir marcas

Björn sigue ostentando el récord como el más joven en alcanzar seis títulos de Grand Slam individuales en la era Open, habiéndolo hecho antes de cumplir 23 años, exactamente con 22 años y 32 días. Alcaraz se coló en esta lista para meterse en segunda posición adelantando a Nadal que lo hizo con 22 años y 243 días. El murciano lo logró en 22 años y 125 días, quedándose cerca del sueco.

No pudo recortar esa cifra, pero Carlos Alcaraz tiene a tiro otros récords. De conseguir pasar de cuartos de final en Melbourne – máxima ronda a la que ha llegado – y levantar el trofeo en la final del Australian Open 2026, será el tenista más joven que reúne los cuatro Grand Slam. Su compatriota Nadal puede presumir de haber sido el primero en lograrlo, con 24 años, a Federer se le resistió hasta los 27 años y a Djokovic hasta los 29. Por lo que Alcaraz dispone de dos oportunidades para superar a Nadal.

Además, al coronarse en el Arena Rod Laver, Alcaraz se convertiría en el tenista más joven con siete majors. Nadal lo hizo con 24 años y 3 días en Roland Garros 2010.

A su edad, de los tenistas del Big Three, tan solo uno se encontraba cerca de lo conseguido por el murciano hasta el momento en ese aspecto. Rafa Nadal tenía cuatro Roland Garros y un trofeo de Wimbledon. Sin embargo, se encuentra muy por encima de Federer y Djokovic quienes tan solo habían levantado un Grand Slam a esta edad, en el caso del suizo Wimbledon y el Abierto de Australia por Djokovic.