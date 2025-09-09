Menú

Sabalenka y Carlos Alcaraz, pareja de campeones con un descuido y un baile viral

Carlos reaccionó con humor: "Son las 9 de la mañana. No te preocupes, todo está bien".

Carlos reaccionó con humor: "Son las 9 de la mañana. No te preocupes, todo está bien".
Sabalenka y Carlos Alcaraz, pareja de campeones con un descuido y un vídeo viral | Twitter

Son los campeones. Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka conquistaron el US Open 2025 y como es habitual tuvieron que hacer al día siguiente una ronda de entrevistas con el trofeo en mano. Ambos compartieron cámaras y en una de las entrevistas Aryna tuvo un descuido y llamó Jannik a Carlos.

Este fue el momento en el programa Today:

Carlos reaccionó con humor: "Son las 9 de la mañana. No te preocupes, todo está bien".

Además de eso ambos compartieron un vídeo en el que se les podía ver cantando y bailando. Hay que decir que se nota que Carlos no está acostumbrado a este tipo de publicaciones ya que se le ve tímido y sin saber bien qué hacer.

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida