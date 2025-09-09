Sabalenka y Carlos Alcaraz, pareja de campeones con un descuido y un baile viral

Son los campeones. Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka conquistaron el US Open 2025 y como es habitual tuvieron que hacer al día siguiente una ronda de entrevistas con el trofeo en mano. Ambos compartieron cámaras y en una de las entrevistas Aryna tuvo un descuido y llamó Jannik a Carlos.
Este fue el momento en el programa Today:
Aryna Sabalenka accidentally calling Carlos Alcaraz Jannik on the Today Show
Carlos’ reaction:
"It’s 9 in the morning. Don’t worry it’s all good"
😂😂😂
(via @TheTodayShow) pic.twitter.com/GNng0GFqb4— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2025
Carlos reaccionó con humor: "Son las 9 de la mañana. No te preocupes, todo está bien".
Sabalenka and Alcaraz doing the NYC morning shows together. pic.twitter.com/tRfuoFFvUp— José Morgado (@josemorgado) September 8, 2025
Además de eso ambos compartieron un vídeo en el que se les podía ver cantando y bailando. Hay que decir que se nota que Carlos no está acostumbrado a este tipo de publicaciones ya que se le ve tímido y sin saber bien qué hacer.