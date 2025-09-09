Sabalenka y Carlos Alcaraz, pareja de campeones con un descuido y un baile viral

Son los campeones. Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka conquistaron el US Open 2025 y como es habitual tuvieron que hacer al día siguiente una ronda de entrevistas con el trofeo en mano. Ambos compartieron cámaras y en una de las entrevistas Aryna tuvo un descuido y llamó Jannik a Carlos.

Este fue el momento en el programa Today:

Aryna Sabalenka accidentally calling Carlos Alcaraz Jannik on the Today Show Carlos’ reaction: "It’s 9 in the morning. Don’t worry it’s all good" 😂😂😂 (via @TheTodayShow) pic.twitter.com/GNng0GFqb4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2025

Carlos reaccionó con humor: "Son las 9 de la mañana. No te preocupes, todo está bien".

Sabalenka and Alcaraz doing the NYC morning shows together. pic.twitter.com/tRfuoFFvUp — José Morgado (@josemorgado) September 8, 2025

Además de eso ambos compartieron un vídeo en el que se les podía ver cantando y bailando. Hay que decir que se nota que Carlos no está acostumbrado a este tipo de publicaciones ya que se le ve tímido y sin saber bien qué hacer.