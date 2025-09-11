Tsitsipas: de vender fotos en una plataforma de pago en redes a odiarlas

Stefanos Tsitsipas lleva varios meses muy lejos del rendimiento que se le presupone a un jugador de su calidad tenística. Según su propia versión todo es por su cabeza que no está ni mucho menos al nivel de salud que él querría.

Stefanos comenta que sus malas sensaciones llegaban nada más pisar la pista: "Entrar a un partido y sentir molestias inmediatamente es algo que me destroza anímicamente. Llevo tiempo dedicando muchísimo esfuerzo y trabajando incontables horas para recuperarme. Mentalmente, ver que no estás en condiciones de competir después de todo eso, me desestabiliza profundamente. He pasado por un trauma últimamente y no puedo prometer demasiado respecto a lo que pueda hacer en esta eliminatoria de Copa Davis".

Uno de sus principales problemas de salud mental era el tiempo que pasaba con el móvil: "Quiero independizarme de las redes sociales, las empleé como refugio para huir de todo el estrés que he sentido por mi lesión y me vi a mí mismo pasando horas con el teléfono móvil, viendo vídeos. Alejarme de ellas es una cuestión de salud mental, quiero inspirar a otros jóvenes a que también lo hagan". Hay que recordar que en su momento, no hace mucho, Tsitsipas al igual que Paula Badosa, su ya ex pareja, ofrecían fotos a sus fans a través de una plataforma de pago. Si querías sus fotos más destacadas tenías que pagar. Ahora curiosamente el griego no quiere saber nada de las redes.

El griego espera recuperarse, pero no promete nada en el futuro más inmediato: "Me siento mejor físicamente que hace dos o tres semanas. El US Open fue complicado para mí porque salí a la cancha con muchas dudas de si podría terminar mi primer partido. Experimenté pensamientos muy negativos porque esperaba estar mucho mejor de la lesión de espalda. Con Altmaier necesité atención médica en dos ocasiones y la verdad es que llevo semanas en las que me han sucedido muchas cosas desagradables de las cuales la gente no tiene ni idea".

Estas declaraciones han llegado ante los medios de comunicación en la previa de su participación en la Copa Davis con Grecia. Ahí se verá si ha recuperado parte de su confianza.