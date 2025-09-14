Pablo Carreño certificó la épica remontada de España en la eliminatoria ante Dinamarca tras vencer con solvencia a Elmer Moller (6-2 y 6-3) y poner el definitivo 3-2 en Marbella, donde el equipo español, después de verse 0-2 abajo, logró una gesta inédita y se clasificó para las finales de la Copa Davis de noviembre en Bolonia.

El tenista gijonés, quien en el primer punto de la serie no pudo con Holger Rune, se quitó la espina y fue el artífice último del milagro de este domingo en el Club de Tenis Puente Romano marbellí, que iniciaron en el dobles Jaume Munar y Pedro Martínez, con remontada incluida, y que magnificó el propio Martínez con una victoria superlativa ante Rune, número uno de los daneses.

Además de España, los otros siete equipos que disputarás las finales de la Copa Davis, del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, son Bélgica, República Checa, Argentina, Alemania, Austria, Francia y la anfitriona Italia, que además es la vigente campeona.