Carlos Alcaraz le canta las cuarenta al juez de silla y luego se proclama campeón en Tokio

De momento nadie le puede parar. Ni los rivales ni los árbitros. Carlos Alcaraz, de una tacada, le ha cantado las cuarenta al juez de silla de su final ante Taylor Fritz y luego se ha proclamado campeón en Japón. Doble 6-4 para el español y número 1 del mundo afianzado.

Este fue el momento:

Carlos Alcaraz al juez de silla Fergus Murphy: «¿Tú ves normal que yo acabe un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir a por las pelotas, sin tiempo para descansar? ¿Lo ves normal o no? Ok, no has jugado al tenis en tu vida» pic.twitter.com/U9BHb2AVLX — Germán R. Abril (@gerebit0) September 30, 2025

"¿Tú ves normal que yo acabe un punto en la red y no tenga tiempo ni de ir a por las pelotas y sacar? Cómo se nota que no has jugado al tenis en tu vida", le dijo Carlos.Hay que recordar que la ATP ha tomado medidas con la norma de los 25 segundos en el saque y ahora es una máquina automática la que arranca la cuenta atrás.

Más allá de esto Carlos suma un nuevo título y añade 500 puntos más a su clasificación ATP. No solo es un trofeo más sino también una forma de afianzar su número 1. El tenista murciano enfoca la recta final del año intentando no solo consolidar su reinado en la ATP sino también intentando llegar en las mejores condiciones a las ATP Finals, es decir, a la copa de maestros.