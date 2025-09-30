Musetti acusado de racismo por estallar contra el público: "Esos malditos chinos"

El pasado fin de semana Lorenzo Musetti debutó en el ATP de Pekín contra el francés Mpetshi Perricard y venció por 7-6 (3), 6-7 (4) y 6-4. El momento polémico se produjo en el tie briek del segundo set, el italiano gritó: "¡Esos malditos chinos siempre están tosiendo! ¡No paran de toser, maldita sea! ¡Tosen cada tres minutos!", recoge L’Equipe. Las palabras fueron captadas por los micrófonos y el joven de 23 años fue acusado de racismo.

Después del duelo contra Mpetshi, el tenista se dirigió a todos sus seguidores a través de Instagram: "Estimados aficionados chinos: Quiero disculparme sinceramente por lo que dije ayer, frustrado, durante mi partido. Mis palabras iban dirigidas únicamente a unas pocas personas del público que tosían repetidamente e interrumpían el juego", explicó.

"Nunca, en ningún caso, fueron dirigidas al pueblo chino. Ocurrió en un momento de estrés y tensión en el segundo tie break, pero aun así, esto no es excusa. Reconozco que mi forma de expresarme fue incorrecta e inapropiada, e hirió los sentimientos de muchos aficionados chinos. Lo lamento profundamente y siento un profundo remordimiento", escribió en las primeras líneas.

"Siempre he admirado al pueblo chino y aprecio mucho jugar en su país. He regresado a China desde 2018 y siempre me siento muy bienvenido. Agradezco el increíble apoyo que recibo constantemente y a la gran cantidad de aficionados que tengo en China", continuó.

Para terminar, volvió a mostrar su sentir: "Los respeto profundamente, me siento como en casa aquí y valoro la calidez y la amabilidad que siempre he recibido de ustedes. Con respeto y gratitud", terminó la publicación el semifinalista de Roland-Garros 2025. Posteriormente, el italiano se tuvo que retirar de su duelo ante Learner Tien y dijo adiós al torneo recibiendo el abucheo de cierto sector del público.