Paula Badosa, nueva embajadora de Arabia Saudí: "Compartimos los mismos valores y las mismas creencias"

Paula Badosa ha decidido seguir las huellas de Rafa Nadal después de anunciar su retirada del tenis hasta 2026. Badosa ha fichado como embajadora de Arabia Saudí, según ha mostrado en un vídeo publicado en sus redes sociales junto al fondo público de inversión del país de Oriente Medio y con la que comparte "los mismos valores y las mismas creencias".

El objetivo al que se une Paula Badosa es "hacer avanzar el tenis, inspirar a los jóvenes jugadores y crear oportunidades que definirán la próxima era del juego", como ha explicado el fondo público de inversión de Arabia Saudí – PIF, por sus siglas en inglés –. En lo que respecta a este fondo, es uno de los patrocinadores principales de la ATP y la WTA, y alberga las Next Gen Finals y las Finales de la WTA en Riad.

En el camino de un tenis avanzado

La tenista ha comenzado presentándose en el vídeo: "Mi nombre es Paula Badosa, soy jugadora de tenis. Cuando recuerdo mi carrera, creo que el tenis me dio todo. Me dio la consistencia, la determinación". Y ha continuado: "Ser nombrada la jugadora del año de la WTA 2024 significó mucho para mí. Pero para mí lo más importante es inspirar a la próxima generación a conocer a ese pequeño niño que está luchando, que puede hacerlo, que puede superarlo, para nunca dejar de creer".



Posteriormente, ha explicado los motivos de esta decisión: "Lo que me hizo querer colaborar con PIF desde el principio es compartir los mismos valores y las mismas creencias. PIF es un tenis avanzado, empoderando a la próxima generación y creando oportunidades para todos. Dando a los jugadores y a los fanáticos el poder para formar el futuro del juego. Porque eso es lo que esta colaboración es sobre todo. Es el Efecto PIF".

Badosa se suma a la lista de embajadores del tenis en la que aparece el nombre de otros españoles como Rafa Nadal, quien se convirtió en embajador de la federación saudí en 2024. Entre las propuestas que plantea el PIF se encuentran la creación de un fondo monetario destinado a las tenistas que deciden ser madres. De esa manera, se busca que puedan tener ingresos durante su baja en el circuito. Por otro lado han querido hacerse con un nuevo Masters 1.000, pero no ha sido posible y lo que sí harán será albergar la exhibición Six Kings Slam.