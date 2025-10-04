Impotencia y rabia es lo que seguramente está sintiendo Alexander Zverev en los últimos tiempos. Eso es lo único que parece explicar las declaraciones del tenista alemán tras vencer en su primer partido en el ATP Masters 1000 Shanghái 2025.

El tenista alemán derrotó al francés Valentin Royer por 6-4 y 6-4, clasificándose para la ronda de dieciseisavos de final contra el francés Arthur Rinderknech. A pesar de la victoria, Zverev no parece contento del todo…

Alexander Zverev parece haberse sumado a la tendencia de denuncia sobre la homogeneización de las pistas. Pero el tenista alemán no se queda en una mera crítica sino que considera que existe un complot para evitar que él y otros aspirantes a la gloria, pongan en entredicho el dominio actual de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Sus palabras han generado sorpresa y las reacciones no se han hecho esperar.

Cierto es que, desde que ha comenzado, dos polémicas están acompañando al Masters 1.000 de Shanghái. La primera son las quejas de los tenistas por el calor y una humedad, que oscila entre el 60 y el 80% con unas temperaturas en torno a 30 grados, lo que lleva a una sensación térmica de en torno a 40 grados. Tan desesperante es la situación que tenistas como el francés Cazaux o el argentino Comesaña han sufrido problemas durante sus partidos.

El siempre polémico Novak Djokovic habló de ello tras su debut: "hay una humedad terrible, para ser sincero. No recuerdo que el clima en China fuera tan húmedo", dijo Djokovic. Pero no se quedó ahí y le quitó algo de hierro al asunto: "es lo que hay… Es lo mismo para mí, para mi oponente y para todos los demás jugadores. Simplemente hay que aceptarlo, lidiar con ello. Mucho sudor. Las facturas de la lavandería serán bastante altas esta semana, pero no pasa nada".

A esta humedad se achaca que el juego en Shanghái sea inusualmente lento en esta edición. Sin embargo Alexander Zverev, número 3 ATP, ha apuntado otra explicación en la que alude directamente al tratamiento de la pista... Y ha pasado al ataque: "Odio que todas las pistas rápidas sean iguales. Sé que los directores de torneo van en esta dirección porque, obviamente, quieren que Jannik y Carlos lo hagan bien en cada torneo".

Pero no se quedó ahí y Zverev recordó también lo que es una evidencia en el tenis masculino: "antes no podías jugar el mismo tipo de tenis en una pista de hierba, en duro o en tierra batida. Ahora se puede jugar casi de la misma manera en cada superficie. No soy partidario de ello, creo que el tenis necesita diferentes estilos de juego, un poco de variedad y esto es algo que nos falta".

Poco después, Zverev continuó hablando sobre el asunto de las pistas y se alió con la tesis de Roger Federer sobre que las pistas rápidas tiendan a ser más lentas. En su momento, el ex tenista suizo no dejó títere con cabeza: "Los directores prefieren tener a Sinner y Alcaraz en la final. Y en cierta manera esto ya le va bien al tenis, funciona".

A nadie debe sorprender que los organizadores de los torneos prefieran a las estrellas en las rondas finales y una sorpresa siempre les crea un problema. Esto es esencial si se habla de dinero, cuanto más famoso es el tenista más gente querrá verlo. No obstante, es cierto que hace unos años los cuadros masculinos de Wimbledon y Roland Garros, por ejemplo, podían variar en un 30%.