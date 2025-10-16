La nueva era del Mutua Madrid Open: cambio de dueños y un cuarto estadio para 8.000 personas

Hace unas semanas contamos en Libertad Digital que el Mutua Madrid Open tenía nuevos dueños. Una nueva empresa internacional de eventos y experiencias llamada MARI es la nueva dueña del torneo madrileño y promete mejorar aún más las instalaciones y repercusión del Masters 1000 de la capital de España.

"MARI se lanzó hoy tras la adquisición de la cartera de eventos internacionales de tenis de IMG y de Frieze, así como la firma de un acuerdo para adquirir Barrett-Jackson, la marca premium de subastas de coches de colección y estilo de vida automovilístico", apuntó el Mutua Madrid Open en su anuncio oficial.

Días después del anuncio, Feliciano López, extenista y director del torneo desde el fallecimiento del gran Manolo Santana, ha tomado la palabra por primera vez para hablar de este tema. Lo ha hecho en el 'Six Kings Slam' para Netflix en Riad.

Feliciano está muy satisfecho con la nueva situación del torneo: "La verdad es que nosotros siempre hemos seguido trabajando de la misma manera tanto con Tiriac, que fue el que trajo el torneo a Madrid; IMG y ahora con esta gente nueva. Nosotros estamos muy contentos de la apuesta tan grande que han hecho y de poder colaborar con ellos para que el torneo sea algo único en el calendario. Poder seguir creciendo. Mucha gente dice que no es posible, que vamos a tocar techo con el nuevo estadio... Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor y hay lugar para mejorar. Seguro que de la mano de este grupo vamos a tener la ayuda necesaria para seguir creciendo y llevar a cabo todo lo que queremos en el torneo de Madrid".

Sobre el cuarto estadio a construir, Feliciano comentó que aún habrá que esperar: "Queríamos que estuviera en el 2027, pero este tipo de obras van lentas. Hay un montón de permisos, pero está todo aprobado. Si estuviera acabado en 2027 sería increíble, pero lo veo un poco justo para eso. Yo diría más bien 2028 porque es una obra complicada. Hay que secar toda el agua que hay a la derecha del Tennis Garden y no es nada fácil. Se requiere tiempo, pero lo importante es que el estadio para 8.000 personas va a estar. Sea en 2027 o 2028 no cambia tanto. Ojalá que lo tuviéramos ya. El torneo va a dar el último paso a nivel estructural y como instalación para parecerse lo más posible a un Grand Slam. Nosotros tenemos todo, tres estadios con techo, pero es verdad que la segunda pista se queda pequeña, sobre todo la primera semana con un montón de partidos increíbles y la gente no puede entrar y están haciendo cola. El nuevo estadio nos va a dar una nueva dimensión".