La renuncia de Sinner a la Copa Davis desata un terremoto en Italia

La decisión tomada por Jannik Sinner de no asistir a la Copa Davis que se celebra en Bolonia entre el 18 y el 23 de noviembre no ha sentado nada bien en Italia. El torneo se disputará en Bolonia, pero el tenista ha afirmado que necesita "una semana extra de descanso para empezar antes la preparación" de cara al Open de Australia. Dos leyendas del tenis italiano han expresado públicamente el malestar general.

Se pide un esfuerzo

Adriano Panatta, campeón de Roland Garros en 1976, fue muy duro con la decisión tomada por Sinner: "¿Tendría sentido juzgar los acontecimientos de hoy, a la gente, su comportamiento, con los estándares de ayer? Nunca me habría dado por vencido con la Copa Davis", afirmó.

Además, añadió: "Si alguien del equipo lo hubiera hecho, habrían sido mis compañeros y el capitán, incluso antes que la federación, quienes habrían exigido explicaciones con la mayor dureza posible". "Hoy, eso ya no es así. Puedo decirle a Sinner que lo siento, y si yo fuera él, habría hecho un esfuerzo, y que habría sido útil evitar la polémica que seguramente se desatará", puntualizó.

Anteriormente, Nicola Pietrangeli, histórico jugador con dos Roland Garros, valoró la ausencia: "Es una gran bofetada al mundo deportivo italiano. Solo se trata de jugar al tenis, no de ir a la guerra". Pietrangeli también sostuvo: "Cuando se trata de la Copa Davis, se trata de lo máximo, el objetivo de cualquier deportista es ponerse la camiseta azul. Desafortunadamente, sé que hablo de otra época".

Los que saldrán a la pista

Según dio a conocer el capitán de la selección italiana, Filippo Volandri, el equipo estará formado por Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli y Andrea Vavassori. Serán los que intenten revalidar el título que alzó Italia el año pasado en Málaga, aunque esta vez con la ausencia del número dos del ranking ATP.

¡Italia tiene equipo para la Final 8! 🇮🇹 El bicampeón de la Copa Davis será anfitrión en Bolonia y en los cuartos de final se enfrentará a Austria.#CopaDavis I @federtennis pic.twitter.com/QZ4xg45bZm — Copa Davis (@CopaDavis) October 20, 2025

En los cuartos de final se enfrentarán a Austria y en semifinales les esperaría el ganador del partido entre Francia y Bélgica. Respecto a la baja de la estrella italiana, Volandri dio explicaciones y no descartó la reaparición de Sinner con el país. "No ha dado su disponibilidad para este año. La Davis es y será siempre su hogar, y estoy seguro de que volverá pronto al equipo", comentó.