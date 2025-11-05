Escándalo en el tenis español: David Marrero, sancionado por pagar para competir

El tenista español David Marrero ha recibido una sanción por infringir las normas sobre las invitaciones – wildcards – del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), según ha anunciado la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

A sus 45 años, el canario ha admitido haber pagado y ofrecido pagar por wildcards para sí mismo y/o su compañero de dobles en un total de cuatro ocasiones, entre 2022 y 2023.

David Marrero and Malek Jaziri have accepted sanctions for breaching Tennis Anti-Corruption Program wildcard rules.https://t.co/59Zwo7KbBZ pic.twitter.com/Nl07UtLGa5 — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) November 4, 2025

La sanción

David Marrero alcanzó el puesto 5 del ranking mundial de dobles en noviembre de 2013, cuando ganó la Copa de Maestros junto a Fernando Verdasco, y ha sido suspendido por un periodo de dos años y siete meses.

Además, ha sido multado con 15.000 dólares – unos 13.000 euros –, de los que 10.000 quedan en suspenso. El tiempo de inhabilitación del tenista comenzó el 21 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 20 de mayo de 2028.

Más penalizados

Malek Jaziri, extenista y actual capitán del equipo tunecino de la Copa Davis también fue sancionado por el mismo motivo. En este caso la suspensión es inferior al año, serán nueve meses, desde este 28 de octubre y hasta el 27 de julio de 2026. Jaziri deberá pagar una multa de 5.000 dólares – algo más de 4.000 euros –, quedando 2.500 en suspenso.

Durante sus períodos de inelegibilidad, Marrero y Jaziri tienen prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.