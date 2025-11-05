Una leyenda del tenis avisa a Alcaraz: "O se mantiene concentrado o nunca volverá a vencer a Sinner"

La victoria de Jannik Sinner en el Masters 1000 de París tras la inesperada derrota de Carlos Alcaraz en su estreno ante Cameron Norrie, impulsó al italiano al número uno del mundo. El tenista del Palmar tendrá la oportunidad de recuperar el trono del ranking ATP en Turín, aunque Adriano Panatta, campeón de Roland Garros 1976, le ha puesto en aviso.

En primer lugar, Panatta lanzó una crítica al actual sistema de clasificación después de que Sinner volviera a situarse en la cima del tenis: "Ha vuelto a ser el número uno del mundo, aunque no durará mucho debido a un sistema diabólico que no entiendo y con el que realmente no estoy de acuerdo", afirmó en la entrevista concedida a La Domenica Sportiva.

Ante los rivales que pueden hacer frente al tenista italiano, Panatta advirtió a Carlos Alcaraz, con las Finales ATP de Turín a la vuelta de la esquina: "Ahora – Sinner – se ha vuelto prácticamente invencible. Alcaraz podría tener un mal día y perder, pero eso nunca le sucede a Jannik en la primera o segunda ronda. O pierde en la final o se lesiona".

Merci Paris 🇫🇷🏆 What an amazing week, unforgettable moments ❤️ Thank you for all the support! pic.twitter.com/uw82eWqrzp — Jannik Sinner (@janniksin) November 2, 2025

Una mirada exigente

Incluso, el extenista aconsejó al español lo que debe hacer para poder competir con su compatriota Jannik: "Carlos tiene que tener cuidado: o se mantiene concentrado o nunca volverá a vencerle", sentenció en el programa de televisión dedicado al deporte.

Hace unos días, el campeón de Roland Garros en 1976, se mostró crítico con la decisión tomada por Sinner de no acudir con Italia a la Copa Davis: "Nunca me habría dado por vencido. Si alguien del equipo lo hubiera hecho, habrían sido mis compañeros y el capitán, incluso antes que la federación, quienes habrían exigido explicaciones con la mayor dureza posible", afirmó.