Alcaraz no falla en su estreno en Turín

El español Carlos Alcaraz ha superado al australiano Alex de Miñaur en su estreno en las Finales ATP de Turín, al imponerse en dos sets (7-6 (5) y 6-2, en una hora y 40 minutos) para acercarse al objetivo de terminar el año como número uno.

Tras un espectáculo de luces y música en el Inalpi Arena, su pista dura acaparó el protagonismo y Alcaraz empezó concentrado. Aunque sufrió un pelín con sus dos primeros turnos de saque, el murciano se alejó en el marcador con un break en blanco en el cuarto juego (3-1). Consolidó esa rotura de inmediato, pero el actual número 2 del mundo flojeó desde entonces con sus drives y entró en un bucle de estado de ánimo. Luego falló una dejada marca de la casa e igualmente le costaron un par de reveses, viendo cómo su oponente recuperaba terreno (4-4).

De Miñaur aguantó en cada envite del jugador de El Palmar y forzó una muerte súbita donde incluso llegó a ir 1-3 y 3-5 arriba. Alcaraz daba muestras de amargura en vez de sonrisas, habitual en él, pero en tiempo récord volteó el escenario y encadenó cuatro puntos, puntazos un par.

Ese 7-5 del tie-break generó una inercia favorable al murciano, que en el inicio del segundo set lució un catálogo más variados de golpes. El aussie respondió rápido de piernas, pero el intercambio de roturas dejó a Alcaraz con ventaja y lo aprovechó consolidándola en blanco (3-1).

😱 GENIO DEL TENIS MUNDIAL. El 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐳𝐨 de Alcaraz en su victoria sobre De Miñaur.#LaPistaDelTenis #NittoATPFinals pic.twitter.com/SBN1uyT0Ev — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) November 9, 2025

Entonces olió sangre un Alcaraz que se colocó 15-40 en el siguiente juego y fue letal con esa bola de quiebre, allanándose el camino (5-1) de un partido que media hora antes parecía embarrado. Con un revés cruzado, el tenista murciano selló su victoria después de 100 minutos y se sitúa como líder provisional dentro del Grupo Jimmy Connors, donde también figuran el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Lorenzo Musetti.