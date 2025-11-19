Rafa Nadal vuelve a las pistas de tenis un año después de su retirada

Un año después de que Rafael Nadal jugase su último partido como profesional en la Copa Davis de Málaga, el ya extenista español ha vuelto a las pistas de su academia para volver a sentir el deporte que le ha dado todo en su vida.

Las propias redes sociales de Nadal y de su academia mostraban el momento incluyendo su habitual preparación previa a los entrenamientos. Además, Rafa ha podido contar como ‘sparring’ a la talentosa tenista profesional Alex Eala.

El propio Rafa mostró sus impresiones en pista a través de sus redes sociales:

"Un año después, fue una gran sensación volver a una pista de tenis. Fue genial entrenar contigo, Alex Eala. La próxima vez estaré más fuerte", dijo Rafa.

Nadal se retiró el curso pasado tras varios intentos de lograr alcanzar un nivel que le permitiese competir sin dolor o al menos con posibilidades de sentirse bien en la pista. Jugó Madrid, Roland Garros y por supuesto los Juegos Olímpicos junto a Carlos Alcaraz, pero no pudo mantener la continuidad. Colgó la raqueta jugando la Copa Davis con España.