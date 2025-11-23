Italia levantó este domingo la llamada 'Copa Davis del pueblo' tras un duelo final de enorme desgaste emocional y físico. Flavio Cobolli necesitó 2 horas y 56 minutos para derribar la resistencia de Jaume Munar, al que superó por 1-6, 7-6(5) y 7-5, en un encuentro que cambió de dirección varias veces y que mantuvo en vilo al SuperTennis Arena de Bolonia. Con esta victoria, la selección transalpina encadena tres títulos consecutivos, algo que no ocurría desde los tiempos de Estados Unidos entre 1968 y 1972.

Pero no fue un partido sencillo para Italia y Munar dejó Bolonia con la sensación de haber dado un nuevo paso en su progresión. Apenas seis días después de su boda y con la vista puesta en una luna de miel ya merecida, el balear ofreció un nivel de jugador asentado entre los mejores del mundo. Su arranque ante Cobolli fue un monólogo: logró lo que Pablo Carreño no consiguió frente a Matteo Berrettini, romper el saque del italiano en el segundo juego y marcar el ritmo del partido.

Cobolli llevaba en su espalda la responsabilidad de cerrar la final, perdió los seis primeros puntos y encadenó errores que reflejaban su tensión. Durante más de media hora se vio superado, sin encontrar respuestas al dominio del español. Aun así, logró evitar el 6-0 con su primer juego ganado tras 31 minutos, un pequeño alivio antes de que el encuentro diera un giro inesperado.

🏆🇮🇹 Italia conquista la #CopaDavis 2025. Cobolli le da la vuelta al partido y derrota a Munar para asegurar el triunfo del combinado italiano. (1-6/7-6/7-5)#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/jEM44Yhe0m — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) November 23, 2025

Diez minutos de silencio en la grada

Por desgracia no todo fue tenis en esta final… Ya que se vivió un momento de tensión cuando un espectador se desplomó en la grada. Sucedió justo cuando Cobolli buscaba recuperar el 'break' en el segundo set. El partido quedó detenido durante diez minutos mientras se atendía al aficionado.

Este suceso trastocó el transcurso del encuentro ya que del posible 2-0 para Munar se pasó al 2-1. El italiano aprovechó la interrupción para reordenar su juego, y el ruido que siguió al incidente pareció sacarlo de su bloqueo inicial. Munar, aun así, mantuvo un nivel de auténtico 'top10', obligándole a mirar al límite cada punto.

Un 'tie-break' decisivo y una tercera manga al borde del abismo

El segundo set avanzó hacia un final dramático. Cobolli buscó aislarse cerrando los ojos en cada cambio de lado, consciente de que una mínima desconexión podía costarle la final. Logró cuatro pelotas para igualar el partido con 6-5, pero Munar respondió con un saquetazo, derecha y volea que recordaron a la fórmula más clásica del circuito. Con dos servicios directos, el español estiró el set hasta el 'tie-break'.

El desempate se convirtió en una prueba de resistencia mental. Tan duro fue que Cobolli necesitó siete bolas para cerrarlo, una muestra del nivel de exigencia que imponía el balear. Ambos jugadores se marcharon a vestuarios antes del tercer set, una pausa que evidenciaba el desgaste físico acumulado.

La última manga confirmó la tensión prevista: quien perdiera el saque perdería la final. La igualdad se mantuvo hasta el tramo final, pero Cobolli encontró el golpe definitivo para romper y asegurar para Italia su tercera Davis consecutiva.

Berrettini, el primer golpe italiano

El triunfo de Cobolli culminó una jornada que Italia había encarrilado con Matteo Berrettini. El número 56 de la ATP venció a Pablo Carreño por 6-3 y 6-4 en 78 minutos. El italiano, que vive permanentemente entre lesiones, vuelve a mostrarse infalible en la Copa Davis: ha ganado 12 de sus 14 individuales, incluidos los 11 últimos. Como dato curioso, el italiano no concedió una sola pelota de ruptura en esta final.

Carreño analizó su partido con claridad: "Me ha faltado apretarle un poco más con sus segundos saques para forzarle un poco. Aquí la pelota bota muy baja. Él ha competido muy bien y a mí me ha faltado un poco. Ahora a darle la vuelta", explicó al término del encuentro.

Una final con historia para España

La de Bolonia ha sido la undécima final disputada por España en la Copa Davis. Con seis títulos, es el sexto país con más Ensaladeras, aunque sigue lejos de Estados Unidos (32) y Australia (28). La última vez que España levantó la copa fue en 2019, en Madrid.

Esta vez, el esfuerzo del grupo no bastó para romper la racha italiana. Munar y Carreño compitieron, pero el dominio de Berrettini y la resistencia de Cobolli confirmaron el momento de una selección que ha reeditado la hegemonía que no se veía desde hace medio siglo.