La sentencia de Sinner sobre Alcaraz: "No tiene puntos débiles, es el mejor"

Jannik Sinner se prepara para una cita antes del Open de Australia en la que también estará Carlos Alcaraz. Se trata de una exhibición que ambos tenistas disputarán en Corea el día 10 de enero, ocho días antes de que dé comienzo el primer Grand Slam de la temporada. Es la primera vez que el italiano y el español se enfrentarán en este país asiático y el encuentro llega envuelto en mutuos halagos.

En una entrevista concedida a Tennis Korea, Sinner destacó las virtudes del murciano: "En primer lugar, realmente no tiene puntos débiles. Es uno de los mejores jugadores del circuito en la actualidad, e incluso se podría decir que es el mejor. Por eso, enfrentarse a él siempre es un gran reto, pero eso es precisamente lo que lo hace tan divertido".

Además, el número dos del ranking ATP aseguró: "Cada partido se desarrolla con una narrativa y un ritmo completamente diferentes, lo que lo hace aún más intrigante. Es increíblemente rápido y es difícil superarlo en cualquier parte de la pista. También posee una gran fortaleza mental, ya que juega cada punto con la intensidad del punto final. Estas cualidades son las que hacen que enfrentarse a él sea lo más difícil".

Gracias Carlos, great practice today! 🙏🏻 https://t.co/C456OW6tN5 — Jannik Sinner (@janniksin) November 7, 2025

Concentración desde el primer minuto

Por otro lado, Carlos Alcaraz, quien también estuvo presente en la entrevista del medio coreano, no se quedó atrás en elogios al de San Candido: "Entramos en el circuito más o menos al mismo tiempo, así que conocemos a la perfección el juego del otro. No hay casi nada que ocultar en la pista. Jannik posee una formidable potencia de ataque y es sorprendentemente rápido y sólido en defensa".

El de El Palmar, explicó lo que es necesario para poder vencer a Sinner: "Cuando te enfrentas a él, no basta con jugar bien. Debes mantener una concentración intensa durante todo el partido, sin permitirte ni un solo momento de distracción. Es el tipo de jugador al que hay que dar el 100% desde el primer punto hasta el último para tener alguna posibilidad de ganar".

Respecto a la comparación de Alcaraz-Sinner con Nadal-Federer, fue recibida como un gran honor por parte de ambos tenistas y reconocieron que las rivalidades son muy significativas porque hacen que el tenis sea más emocionante. "Nos hemos enfrentado varias veces en finales de Grand Slam y creo que nos empujamos mutuamente a ser mejores jugadores", afirmó Alcaraz. Además, confesó: "Me inspiré mucho viendo competir a Rafa y Roger durante mi propia formación".