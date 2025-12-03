Alcaraz señala su gran objetivo tras acabar el año como número uno del mundo

Carlos Alcaraz ha firmado una gran temporada a sus 22 años con dos títulos de Grand Slam – Abierto de Estados Unidos y Roland Garros – y ocho títulos en total. El español termina el año 2025 como número uno del ranking ATP y ha reconocido que lo más importante para él "son los Grand Slam".

Después de varios años, el verdadero foco lo tiene en uno de los cuatro torneos mayores del circuito, el Abierto de Australia: "Es mi primer objetivo, para ser sincero. Cuando voy a la pretemporada pensando en lo que quiero mejorar, en lo que quiero conseguir, el Abierto de Australia está ahí". En lo que se refiere al del próximo 2026, "creo que va a ser genial", ha afirmado.

Se trata del único Grand Slam que se le resiste al murciano y cuyo mejor resultado fue llegar a los cuartos de final en 2024 y 2025. Zverev y Djokovic impidieron que pasase de ronda y pudiese seguir luchando por su meta. Sin embargo, no se rinde y "si no es el año que viene, espero que sea en dos, tres o cuatro".

La competencia

Jannik Sinner se adelantó y conquistó su primer Abierto de Australia el año pasado ante Daniil Medvedev remontando dos mangas. El murciano es consciente de que debe mantener un nivel "muy alto" para ganar al de San Candido entre el 18 de enero y el 1 de febrero en Melbourne.

Sobre su rivalidad con el tenista italiano y de la que ya habló en una entrevista concedida a Tennis Korea: "Estoy muy agradecido por esa rivalidad, porque me da la oportunidad de dar el 100% en cada entrenamiento, cada día", ha asegurado Alcaraz. Con todo, el número uno del mundo se prepara para el primer gran evento de la temporada tenística.