¿Qué supone la ruptura de Carlos Alcaraz con Ferrero?: el tenis español cruza los dedos

Nadie lo esperaba y por eso ha sido el bombazo en el tenis español de cara a 2026. Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero rompen sus caminos. Mejor dicho, Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero y ya no serán jugador-entrenador el próximo año. El anuncio ha sorprendido a todo el mundo y el tenis español ya cruza los dedos para que el futuro de Carlos sea igual de bueno o mejor que hasta ahora.

Analizamos todos los detalles.

Cómo ha sido la ruptura

Así lo comunicaba Carlos:

"Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo. Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar. Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos. Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro.

El problema en esta ruptura es que no parece que haya sido algo hablado por parte de los dos. Ferrero en su publicación comenta que le hubiese "gustado seguir" y luego continúa con palabras de cariño y agradecimiento a Carlos.

"Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu forma de competir me haga sentir tan especial. Ojalá hubiera podido continuar. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse. Gracias desde el fondo de mi corazón", comentó Juan Carlos.

Última posible desavenencia

Hace pocos días se publicó la noticia de que, sin pasar a ser un asunto problemático o que pasara a mayores, sí había supuesto desavenencias entre Juan Carlos y Carlos. Se trata de los denominados ‘bolos’ o exhibiciones que Alcaraz juega habitualmente. Ya sea con el torneo que jugaron Rafa y él con Netflix de por medio o con otros que sí suman mucho dinero e imagen a las arcas de Carlos, pero no sirven para su preparación.

El periodista deportivo Steve Flink comentó este tema hace unas horas, antes de saberse esta ruptura: "Alcaraz nunca nos ha mostrado su mejor versión en Australia, y no creo que a Ferrero y a su equipo les haya entusiasmado la idea de que vaya a pasar la pretemporada a Estados Unidos jugando exhibiciones".

Pese a esto, no parece que esta sea la causa ni mucho menos de la ruptura.

Juan Carlos Ferrero dio pistas

Ferrero siempre ha sido muy claro a la hora de hablar de su relación con Carlos Alcaraz. De hecho ha dejado caer en varias ocasiones que podría haber un cambio de rumbo si el proyecto quedaba asentado. Lo dijo en el documental de Carlos y en alguna que otra ocasión.

El problema es que no ha sido él el que ha tomado la decisión, a tenor de lo que publicó en su comunicado. Si a él le hubiese "gustado seguir", eso quiere decir que Carlos ha sido el que ha tomado la decisión unilateral.

Samu López, sucesor

¿Qué pasará ahora? Que Samuel López se queda como técnico de Carlos Alcaraz para la próxima semana y será él el que se sentará en su box en el Open de Australia 2026. López lleva ya tiempo en el equipo de Carlos y todo hacía indicar que en su debido momento podría tomar las riendas del jugador. Aún así no se esperaba que fuese tan pronto.

Samu López ha tenido, entre otros, a jugadores como Pablo Carreño y estuvo presente junto a Carlos en 2023 durante torneos como Miami y Queen's.

Juntos desde 2018

Carlos y Juan Carlos han sido juntos número 1 del mundo y han conseguido ganar seis Grand Slam aparte de 8 Masters 1000 (Madrid x2, Indian Wells x2, Miami, Montecarlo, Roma, Cincinnati), una medalla de plata olímpica en París y varios ATP 500.

Carlos jugó en la academia de Ferrero desde los 12/13 años y sería entre 2018 y 2019 cuando Ferrero se hizo cargo de su entrenamiento de forma oficial.

El tenis español cruza los dedos

Ya pasó en su día con Rafa Nadal y Toni Nadal, pero el cambio no parecía tan exagerado. Sobre todo porque Rafa tenía más años que Carlos cuando cambió de entrenador y Carlos Moyá, sucesor de Toni, ya estaba preparado para tomar las riendas. El cambio funcionó y con Moyá Rafa llegó incluso a mejorar aspectos de su juego como el saque.

Con Carlos todo es una incógnita. No porque Samu López sea mal entrenador, ni mucho menos, sino porque el nombre de Ferrero era muy potente y además parecía él el que le paraba los pies en decisiones como sus escapadas para desconectar. Por eso el tenis español no quiere perder a otra leyenda viva del deporte y todos esperamos que muy pronto los 6 Grand Slams que tiene Carlos se multipliquen.

Ahora queda por ver si Carlos y Samu López logran esa sintonía de exigencia y libertad que sí parecieron conseguir, con mayor o menor tensión, Ferrero y Carlos. Lo bueno del murciano es que nunca ha dejado de ser profesional y, aunque haya tenido baches mentales, siempre ha vuelto con contundencia a las pistas. Además, la familia de Carlos es su mejor baza para tener los pies en la tierra ya que sus padres y sus hermanos nunca han dejado que eso pasara.