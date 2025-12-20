El primer entrenador de Alcaraz apunta al padre de Carlos como culpable de la abrupta ruptura con Ferrero

El mundo del tenis se quedó completamente en shock el pasado miércoles, 17 de diciembre cuando se conoció que Carlos Alcaraz separa sus caminos del que hasta entonces había sido su entrenador, Juan Carlos Ferrero.

Una noticia totalmente inesperada que dejó secuelas. Y es que son muchos los expertos del arte de la raqueta que apuntan a que es una mala decisión por parte de Carlos. Ferrero ya dejó claro que a él le hubiera gustado seguir.

Una vez que vio la luz el bombazo del divorcio tenístico menos esperado comenzaron las especulaciones. Se habló de desgaste personal en la pareja, también se apuntó a discrepancias económicas a la hora de firmar el nuevo contrato de Juan Carlos en 2026.

Ahora, un nuevo motivo aparece en el horizonte. La figura del padre de Alcaraz. El primer entrenador del tenista murciano, Carlos Santos, la figura que le moldeó en sus inicios tenísticos —desde los cinco hasta los doce años—, se ha sincerado en los micrófonos de Eurosport. Y como si de un déjà vu se tratara, ve muchas similitudes a lo que le ocurrió en su día a él con lo que está pasando Juan Carlos Ferrero en estos momentos: "Yo estuve ocho años con Carlitos, Juan Carlos ha estado siete. Me pasó a mí también: yo quería una serie de condiciones, el padre no las vio así. Y Juan Carlos habrá pedido otras condiciones que el padre tampoco habrá querido y no ha cedido".

El técnico murciano cree que la entrada de Samuel López como segundo entrenador —acompañaba a Alcaraz a muchos torneos dejando en casa a Ferrero— ya anticipaba el desenlace actual: "Una vez que entró Samuel [López] como segundo entrenador, se apreciaba que podía haber un cambio. Al final, con Carlitos siempre se han hecho así las cosas, muy poco a poco para que no sea nada drástico de un día para otro".

Santos apunta sin dudar al padre de Alcaraz como clave del divorcio: "Al final ahí el que lleva un poco todo es el padre de Carlos. Carlitos no tiene nada que ver ahí. O sea, Carlitos por él hubiera seguido el tiempo que hubiera querido Juan Carlos".

Sobre el nuevo entrenador de Carlos, Santos considera que lo de Samuel López es algo pasajero y que no será sencillo encontrar uno ideal tras imponer los Alcaraz entrenar en Murcia: "Creo que Samuel estaba ahí de segundo porque es muy conocido de Juan Carlos, se han criado en el mismo sitio, han trabajado los dos más o menos igual, y que va a haber otro entrenador. No sabría decirte cuál, pero tiene que ser alguien que esté dispuesto a estar por Murcia, a vivir aquí en Murcia. Y a que Carlitos se lo ponga todo muy cómodo, muy fácil. Ahora mismo, los entrenadores que están más cerca están ocupados. Como, por ejemplo, David Ferrer, que está ocupado en otras cosas y nos pilla más o menos cerca. Entonces, yo tengo claro que Samuel no va a ser el primer entrenador toda la temporada. Seguro. Algo hay por ahí ya, que no lo vamos a saber todavía, pero seguro que antes de dejar a Juan Carlos ya se ha hablado con alguien".

Lo que sí tiene claro Santos es que la ruptura con Ferrero no afectará al rendimiento del actual número 1 del tenis mundial: "Carlitos funciona solo. No tiene ningún problema de entrenar con uno, con otro... Tiene un tenis muy brillante y que no depende de nadie. Él juega solo"