Venus Williams hace historia: jugará el Open de Australia a los 45 años

El tenis femenino vivirá un momento histórico en el próximo Open de Australia. Venus Williams, una de las figuras más influyentes del deporte, regresará a Melbourne a los 45 años tras recibir una invitación para disputar el primer Grand Slam de la temporada. La estadounidense se convertirá así en la mujer de mayor edad en competir en el cuadro principal del Abierto de Australia, un hito que subraya su longevidad y su impacto duradero en el circuito profesional.

La presencia de Venus en el torneo, que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero, marca su regreso a Australia por primera vez desde 2021. Actualmente situada en el puesto 581 del ranking WTA, la ex número uno del mundo ha necesitado una invitación para acceder al cuadro principal, debido a su limitada participación en el circuito en los últimos años. Sin embargo, su palmarés y su experiencia la convierten en una rival que nadie subestimará.

Un regreso esperado y cargado de simbolismo

El retorno de Venus Williams era un tema recurrente desde hacía meses, pero ahora se ha hecho oficial. La mayor de las hermanas Williams no oculta su entusiasmo por volver a un escenario que ha sido clave en su carrera. "Estoy encantada de volver a Australia. Tengo recuerdos increíbles allí y agradezco esta oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mí", declaró la estadounidense tras confirmarse su invitación.

Venus disputará el Open de Australia por decimoséptima vez en su carrera. Aunque nunca logró levantar el trofeo en individuales, alcanzó la final en dos ocasiones, en 2003 y 2017, ambas veces derrotada por su hermana Serena. Aun así, su historia en Melbourne está ligada a algunos de los momentos más destacados de su trayectoria.

Además, lejos de tratarse de una aparición simbólica, Venus Williams ha diseñado un plan de preparación exigente. Antes del Grand Slam australiano, participará en los torneos de Auckland y Hobart, para los que también ha recibido invitaciones. Su objetivo es claro: sumar ritmo competitivo y llegar en las mejores condiciones posibles a Melbourne.

Este enfoque confirma que la estadounidense no ha vuelto al circuito para despedirse, sino para competir. Recordemos que ya sorprendió a mediados del año pasado cuando reapareció en el Open de Washington tras 16 meses de inactividad, logrando una victoria que la convirtió en la segunda mujer de mayor edad en ganar un partido profesional en la era moderna.

Una carrera marcada por récords y títulos

A lo largo de más de dos décadas en la élite, Venus Williams ha construido un palmarés excepcional. Suma siete títulos de Grand Slam en individuales, 14 en dobles, cuatro medallas de oro olímpicas y 49 títulos WTA.

Con esta participación en Australia, Venus superará el registro de la japonesa Kimiko Date, que compitió en el Open de Australia con 44 años en 2015. Recordemos que desde 2021 no se medía en Melbourne con las mejores del mundo, y cuatro años después volverá a hacerlo, desafiando el paso del tiempo y las exigencias físicas del tenis profesional.

Un legado que trasciende resultados

El regreso de Venus Williams al Open de Australia tiene un valor que va más allá de lo deportivo. Su presencia es un reconocimiento a una carrera ejemplar y a una mentalidad competitiva que sigue intacta. A los 45 años, Venus encarna la perseverancia, la pasión por el juego y la posibilidad de alargar la vida deportiva al más alto nivel.

Más allá de los resultados que pueda lograr en la pista, su participación ya es histórica. Venus Williams vuelve a Melbourne no solo como tenista, sino como símbolo de longevidad, determinación y legado en el tenis femenino mundial.