Djokovic da un portazo a su sindicato: se va por la "falta de transparencia" y la "gobernanza"

Novak Djokovic anunció que ha separado su vínculo con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis – PTPA –, el sindicato de jugadores que cofundó junto al extenista Pospisil en 2020. Está formado por los tenistas del top500 y su CEO es Ahmad Nassar. El objetivo inicial era que cada vez más deportistas pudieran vivir del tenis, pero en los últimos tiempos Djokovic no se ha mostrado afín a la política de la organización.

"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido abandonar por completo la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA). Esta decisión se debe a mis continuas preocupaciones en relación con la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz y mi imagen", explicó el serbio en su cuenta personal de X.

Lejos de sus ideales

El tenista se sintió orgulloso del objetivo original, pero reconoció que la organización ha cambiado de rumbo: "Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, que daba a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están en consonancia con la dirección actual de la organización".

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

Por último, aseguró que seguirá centrándose "en mi tenis, mi familia y en contribuir a este deporte de formas que reflejen mis principios e integridad" y deseó "lo mejor a los jugadores y a todos los involucrados en su futuro, pero para mí este capítulo ya está cerrado".

Comunicado de la PTPA

Desde el sindicato se han dado respuestas a las palabras de Djokovic: "Los jugadores crearon la PTPA para garantizar una voz más fuerte y transparente en el tenis profesional. La PTPA está gobernada por los jugadores y funciona con una comunicación abierta, decisiones colaborativas y una participación regular. Siempre agradecemos la oportunidad de abordar cualquier problema con cualquier jugador y estamos disponibles para hacerlo".

En el mensaje se defiende la legitimidad de la PTPA: "Como parte de su misión, la PTPA inició un litigio contra los circuitos y Grand Slams para promover reformas relacionadas con la gobernanza, la transparencia y los derechos de los jugadores. Como resultado, hemos sido objeto de una campaña coordinada de difamación e intimidación de testigos mediante la difusión de narrativas inexactas y engañosas destinadas a desacreditar a la PTPA, su personal y su trabajo".

A statement from the PTPA. pic.twitter.com/WIlRInXDur — Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) January 5, 2026

"Un tribunal federal ya ha dictaminado que este tipo de acoso es improcedente y ha ordenado que cese. Estamos trabajando en estrecha colaboración con asesores legales, fuerzas del orden y jugadores para evaluar todas las opciones disponibles para hacer frente a la difusión de información errónea. Estos ataques de terceros ajenos al juego no nos distraerán de nuestra misión: buscar reformas significativas para todos los jugadores", afirmaron desde la asociación.