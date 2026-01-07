Ni sabía jugar al tenis: la mujer que jugó un torneo oficial haciendo un ridículo histórico

El año 2026 ha empezado con fuerza en el mundo del deporte surrealista. En este caso hablamos de tenis y de un partido que no pasará a la historia por su calidad sino porque una de las jugadoras ni siquiera sabía jugar. Ojo, hablamos de un torneo oficial y aunque no sea importante, repetimos, es oficial.

Estas son las imágenes:

La jugadora en cuestión se llama Abdelkadar e ingresó en el cuadro principal del W35 Nairobi gracias a una wild card. El problema es que no sabe jugar al tenis y dejó puntos como los que han visto en las imágenes.

Este torneo de tierra batida en Kenia paga una bolsa de premios de 30.000 dólares. Lorena Schaedel se impuso por 6-0 y 6-0 a Abdelkadar en un partido que no superó los 37 minutos. Abdelkadar ganó solo tres puntos.