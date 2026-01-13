Djokovic alcanza un registro de "ciencia ficción": 1.000 semanas consecutivas en el Top 40

Novak Djokovic sigue ampliando su legado con cifras que trascienden los títulos y los trofeos. Uno de estos últimos datos es realmente sorprendente… Y es que el pasado 5 de enero, el tenista serbio alcanzó un registro que parece reservado a la ciencia ficción deportiva: 1.000 semanas consecutivas dentro del Top 40 del ranking ATP.

No es solo un dato estadístico, sino una radiografía precisa de una carrera construida sobre la regularidad extrema, la resistencia física y una competitividad casi inalterable con el paso del tiempo. Mientras el circuito ha visto emerger y desaparecer generaciones enteras, Djokovic se ha mantenido en la élite sin interrupciones desde hace casi dos décadas.

El inicio de una era personal

Para comprender la dimensión del récord hay que remontarse al 12 de junio de 2006. Aquel día, con apenas 19 años, Djokovic ingresó por primera vez en el Top 40 mundial. Desde entonces, no ha vuelto a salir de ese grupo selecto. Han pasado casi veinte años, con cuatro Mundiales de fútbol, múltiples ciclos olímpicos y la retirada de figuras históricas como Roger Federer y Rafael Nadal, pero "Nole" ha permanecido en el mismo escalón competitivo.

Lo verdaderamente extraordinario no es solo haber alcanzado ese nivel, sino haberlo sostenido semana tras semana. A diferencia de otros campeones que alternaron picos de excelencia con ausencias prolongadas, Djokovic ha mantenido una línea constante, sin grandes caídas ni interrupciones.

Pero no solo eso, sino que las 1.000 semanas dentro del Top 40 han sido, además, semanas dentro del Top 50, lo que subraya aún más la exigencia del registro. Este dato sitúa al serbio en una carrera directa con otros hitos históricos del ranking, como las 1.133 semanas de Roger Federer en el Top 50, aunque en su caso no fueron consecutivas.

Recordemos que el propio Djokovic ya había alcanzado en enero de 2025 las 1.000 semanas en el Top 100, pero el umbral del Top 40 implica una presencia constante en las rondas decisivas y un estatus permanente de cabeza de serie en los grandes torneos. Es, en esencia, la confirmación de una excelencia sostenida.

El último hombre en pie del Big 3

Con Federer y Nadal ya fuera del circuito, Djokovic ha quedado como el último gran estandarte de la era dorada del tenis masculino. Mientras nombres como Carlos Alcaraz o Jannik Sinner luchan por consolidarse en la cima, el serbio representa la referencia de una generación que dominó el deporte durante dos décadas.

A sus 38 años, Djokovic sigue compitiendo desde la cuarta posición del ranking mundial, desafiando los límites habituales de la longevidad en el tenis. Su físico, su preparación y su fortaleza mental le han permitido adaptarse a la evolución del juego y a rivales cada vez más jóvenes.

Melbourne, escenario de su historia

El récord llega en un contexto especialmente simbólico ya que Djokovic ya se encuentra en Melbourne para disputar el Open de Australia, torneo que se celebrará del 18 de enero al 1 de febrero. Recordemos que el serbio no compite desde que logró su título número 102 en Atenas el pasado mes de noviembre y decidió bajarse del torneo de Adelaida al no sentirse en condiciones óptimas.

Su regreso a la Rod Laver Arena, la pista más exitosa de su carrera, tuvo un fuerte componente emocional. Allí ha ganado 10 de sus 24 títulos de Grand Slam. El gesto de tocar el suelo y llevarse la mano al corazón resumió una relación compleja con el público australiano, marcada tanto por el éxito como por episodios de tensión.

Cierto es que, en la última edición del torneo, Djokovic fue despedido entre abucheos tras retirarse por lesión en semifinales ante Alexander Zverev, quien incluso pidió respeto al público recordando todo lo que el serbio ha dado al tenis. Episodios así no han alterado una trayectoria definida por la resistencia y la ambición.