Así es Rafa Jódar, la promesa del tenis español que alcanza su primer Grand Slam y ya entrena con Alcaraz

Una de las promesas del tenis español. Rafa Jódar es uno de los jugadores con mayor proyección a sus 19 años y 1,88 metros de altura; su continuo crecimiento y constancia lo han llevado a estar presente en su primer Grand Slam. Después de derrotar al francés Luca Van Assche (6-3, 0-6 y 6-1) en tercera ronda de la fase previa, el de Leganés formará parte del cuadro masculino del Abierto de Australia.

Pasar a esta ronda le asegura un prize money de 83 mil dólares australianos – unos 47.000 euros – y si gana, la cantidad de dinero ascendería a 150 mil dólares australianos – unos 86.400 euros –. El rival a batir en el primer encuentro será Rei Sakamoto, el japonés se encuentra en el número 202 del ranking ATP mientras que Jódar está en la posición 150. En el presente curso, tan solo ha perdido un partido de diez disputados, fue la reciente final del Challenger de Canberra frente al belga Alexander Blockx.

Rafa Jódar supera a Van Assche y estará en el @AustralianOpen. 🇪🇸 A sus 19 años, el de Leganés se mete, por primera vez en su carrera, en la fase principal de un Grand Slam. 📼 Disfruta del #AusOpen en @Eurosport_ES, a través de @MovistarPlus.pic.twitter.com/j7N83wdwdk — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) January 15, 2026

Crecimiento exponencial

En septiembre de 2024, el madrileño se proclamó campeón del US Open júnior, uno de los títulos más prestigiosos a nivel formativo. Antes de esto, ganó un torneo sub18 sobre hierba en Roehampton y participó en el Campeonato de Wimbledon. En Londres perdió en cuartos de final del cuadro individual – siendo el último español superviviente en la competición –, misma eliminatoria hasta la que llegó por el cuadro de dobles.

En el circuito júnior ha destacado, entre otras cualidades, por su potencia física, su madurez en pista y un esquema de juego ofensivo claro, lo que ha conducido a que su nombre gane importancia en el panorama tenístico.

Un punto de inflexión antes de 2026

El último día de 2025, y a raíz de su gran temporada, decidió dejar de lado sus estudios en la Universidad de Virginia con el objetivo de hacerse profesional de la raqueta. A principios de ese mismo año, se encontraba en el número 895 del PIF ATP. Los tres títulos conseguidos en pista dura de los ATP Challenger Tour lo impulsaron en su progreso en apenas doce meses. En agosto ganó el Challenger de Hersonissos, en octubre el de Lincoln y en noviembre el de Charlottesville.

"Después de un período de profunda reflexión, análisis y muchas conversaciones con mi familia y entrenadores, he decidido renunciar a la elegibilidad universitaria en UVA y dar un paso hacia mi carrera profesional en el tenis a partir de 2026", escribió Jódar. "Mi etapa en la Universidad ha desempeñado un papel fundamental en mi crecimiento tanto como jugador como persona, y ahora me siento preparado para dar el siguiente paso y afrontar un nuevo reto en mi vida", expresó el madrileño en redes sociales.

En ese ciclo, el tenista ha podido aprender a gestionar calendarios largos y a rendir bajo presión, desarrollando madurez competitiva. Hace unos días, el joven compartió una imagen en la Rod Laver Arena junto a Carlos Alcaraz. Ambos se ejercitaron durante unos minutos en la pista central del primer Grand Slam del año. A partir de ahora, Jódar comenzará a escribir una historia distinta en su trayectoria deportiva con la posibilidad de construir una identidad propia.