Rafa Jódar ha debutado con victoria en su primer Grand Slam. El español superó al japonés Rei Sakamoto (7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3) en cuatro horas de partido y pasó a la segunda ronda del cuadro principal en el Abierto de Australia. En segunda ronda jugará contra el checo Jakub Mensik, que eliminó a otro español, Pablo Carreño, en cinco sets.

Tras el encuentro ante Sakamoto, concedió su primera rueda de prensa en el torneo y habló del paso en tan solo doce meses de espectador a protagonista: "El año pasado estaba viendo el torneo por la tele y ahora estoy aquí. Es increíble estar en Melbourne y haber podido ganar un partido".

El madrileño ha iniciado su andadura como profesional en este 2026, después de haber brillado en las Next Generation Finals, y ha querido ser cauto: "Esta victoria no me va a cambiar nada ni va a cambiar mi temporada. Mi objetivo es mejorar en una pista de tenis. He disfrutado muchísimo. Me lo he pasado muy bien. Hubiera ganado o perdido, no importa. Me lo he pasado genial".

A sus 19 años y en la posición 150 del ranking ATP, Rafa Jódar ha afirmado que no sabe todavía qué torneos disputará después del Abierto de Australia. No se ha planteado cuál será su recorrido, una decisión que tomará después de acabar de disputar el Grand Slam en función de cómo se encuentre físicamente.

Para soltar la tensión

Tras derrotar a Sakamoto, el joven liberó toda la tensión con un grito de alivio. "Los dos hemos jugado muy bien. Hemos hecho un gran partido. La diferencia ha estado en que él ha estado ligeramente mejor a nivel físico en el último set. Sabía que Jódar no iba a ponérmelo fácil. Tuve opciones de romperle el saque al final, pero sacó muy bien", ha confesado el japonés.

Después de acceder a través de la fase previa y estrenarse con victoria, su andadura en majors ha sido similar a la de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. En cuanto a otros grandes tenistas de la historia, ni Roger Federer ni Novak Djokovic pudieron evitar la derrota en sus respectivas experiencias iniciales.