Menú
Tenis

El bonito mensaje de Carlos Alcaraz para España tras ganar en Australia

A nivel tenístico, Carlos reconoce que ha tenido momentos de duda.

A nivel tenístico, Carlos reconoce que ha tenido momentos de duda.
El bonito mensaje de Carlos Alcaraz para España tras ganar en Australia | David Vinuesa

Suma y sigue Carlos Alcaraz en el Open de Australia. El español superó la resistencia alemana inesperada de Yannick Hanfmann en segunda ronda y se impuso por 7-6 (7/4), 6-3 y 6-2. Después de acabar el partido y en la habitual firma de la cámara, Carlos se acordó de su país y de la tragedia de Adamuz.

Este fue el momento:

En rueda de prensa hablaba también de la tragedia en Adamuz: "Estamos en Australia, pero eso no significa que no nos enteremos de lo que pasa en España. Fue un mal trago para nosotros y mando mi apoyo a los familiares y a las personas que han perdido a un ser querido".

A nivel tenístico, Carlos reconoce que ha tenido momentos de duda: "Ha habido momentos en los que me he frustrado más de la cuenta y llevo mucho tiempo sin competir. Que mi equipo me haya visto bien me ha relajado un poquito más. La sensación en la pista es que no me sentía tan bien, pero es que Yannick no me ha permitido sentirme cómodo. A veces en la pista te quedas con los pensamientos negativos".

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj