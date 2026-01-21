El bonito mensaje de Carlos Alcaraz para España tras ganar en Australia

Suma y sigue Carlos Alcaraz en el Open de Australia. El español superó la resistencia alemana inesperada de Yannick Hanfmann en segunda ronda y se impuso por 7-6 (7/4), 6-3 y 6-2. Después de acabar el partido y en la habitual firma de la cámara, Carlos se acordó de su país y de la tragedia de Adamuz.

Este fue el momento:

Carlos Alcaraz deixando sua mensagem de apoio as vitimas do acidente em Adamuz, na Espanha. pic.twitter.com/bQRVsLA4T1 — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) January 21, 2026

En rueda de prensa hablaba también de la tragedia en Adamuz: "Estamos en Australia, pero eso no significa que no nos enteremos de lo que pasa en España. Fue un mal trago para nosotros y mando mi apoyo a los familiares y a las personas que han perdido a un ser querido".

A nivel tenístico, Carlos reconoce que ha tenido momentos de duda: "Ha habido momentos en los que me he frustrado más de la cuenta y llevo mucho tiempo sin competir. Que mi equipo me haya visto bien me ha relajado un poquito más. La sensación en la pista es que no me sentía tan bien, pero es que Yannick no me ha permitido sentirme cómodo. A veces en la pista te quedas con los pensamientos negativos".