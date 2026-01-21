El español Davidovich se encaró con un aficionado en Australia con 'peineta' incluida

Partidazo en el Open de Australia. Alejandro Davidovich eliminó a Opelka tras cinco sets y está en tercera ronda en Melbourne tras un partido épico que tuvo absolutamente de todo. De hecho, el tenis español se encaró con un aficionado durante el partido y tuvo que intervenir la seguridad del evento.

Estas son las imágenes:

🤬 Davidovich se enfrenta con un aficionado tras sufrir una falta de respeto.#AusOpen #AO26 pic.twitter.com/D0tiKKvuEd — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 21, 2026

Davidovich se quejó al comisario del partido de una peineta que le habían hecho desde la grada varios aficionados que apoyaban a Opelka. Uno de ellos incluso parecía vestir y tener el mismo corte de pelo del jugador norteamericano.

La cosa no quedó ahí ya que una vez acabado el partido, Davidovich enloqueció de alegría y se puso a gritar en mitad de la pista celebrando su victoria.

Así celebró Davidovich su victoria agónica en 5 sets ante Opelka. Se volvió completamente LOCO 😱😱😱 pic.twitter.com/9qfxQ4AZPA — José Morón (@jmgmoron) January 21, 2026

Davidovich pasa de ronda y como Carlos Alcaraz y Rafa Jódar son las mejores opciones de España en Australia.