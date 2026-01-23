Alcaraz se rebela en pleno partido antes de ganar a Moutet: "No voy a correr a la siguiente dejada"

Carlos Alcaraz se impuso al francés Corentin Moutet después de ganar en dos horas y siete minutos por 6-2, 6-4 y 6-1. El número uno del mundo accedió así a los octavos de final del Abierto de Australia en los que se enfrentará a Tommy Paul. El estadounidense venció a Davidovich evitando un duelo español en la siguiente eliminatoria.

Sin embargo, no fue un partido fácil para Alcaraz. Se vio en un aprieto cuando su rival le rompió el saque en el partido y pasó de perder 3-0 a ponerse 4-3. Finalmente, el español se repuso y terminó ganando la manga 6-4."Me lo he pasado bien. Moutet es un jugador estupendo. Nunca sabes qué va a pasar con jugadores como él", afirmó.

El hartazgo

Después del encuentro, aseguró que Corentin le hizo acercarse demasiadas veces a la red para poder llegar a las dejadas del francés. "Para ser honesto, hubo un punto en el primer set que le dije a mi equipo: 'No voy a correr en la siguiente dejada'. Estaba cansado de ir hacia delante, a la red".

"Le dije a mi equipo: 'No voy a correr a la siguiente dejada'. Estaba cansado de subir a la red" 🥵 Alcaraz acabó 'harto' de Moutet.#AusOpen #AO26 pic.twitter.com/PqJw6SbHro — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 23, 2026

Los datos respaldan esas declaraciones de Carlos Alcaraz, aunque él mismo se asombró: "Estaba mirando ahora en la pantalla y estaba en plan: '¿He subido 55 veces? Oh, dios mío'. Pero sí, ha sido complicado. Pensé que estábamos en una competición de dejadas, que él ha ganado definitivamente", dijo entre risas.

A octavos y con récords en el horizonte

Tommy Paul es un rival conocido para Carlos Alcaraz. El español, que persigue su primer Abierto de Australia, se ha enfrentado en siete ocasiones al estadounidense, logrando cuatro triunfos consecutivos en los cuatro enfrentamientos más recientes.

Cabe destacar que el español, con 22 años y 272 días, aspira a convertirse en el jugador más joven de la Era Abierta en ganar 7 títulos de Grand Slam individuales masculinos. Además, de alzarse con el major, sería el jugador más joven de la historia en consolidar su legado en la categoría masculina.