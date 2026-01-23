El tenis femenino toca fondo: el desplome de Badosa deja a España sin referentes

España es de los países con mejor cantera en el tenis. Tras Rafa Nadal, Carlos Alcaraz. Casi sin tiempo para analizar lo que ha sido uno y lo que puede ser el segundo. ¿Y antes? Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Arantxa Sánchez Vicario o Garbiñe Muguruza. Todos fueron números 1 del mundo. Sin embargo, España está actualmente huérfana de tenistas femeninas que puedan pelear por grandes objetivos. Solo Paula Badosa alimenta algunas esperanzas y de forma tibia porque sus malditas lesiones están lastrando a una jugadora que estuvo en el Top 10 mundial.

Paula, nacida en New York, ha caído eliminada en segunda ronda del Abierto de Australia, una derrota que puede suponer una losa muy importante para la tenista española. Debido a las lesiones que le han impedido disputar una gran cantidad de torneos, ha bajado muchas posiciones en el ranking, y tras el primer Grand Slam de la temporada, aparecerá como la número 64 del mundo. Bajará de su actual número 26 al 64. Esto significa que en los siguientes torneos podría enfrentarse, en primera ronda, ante su amiga Sabalenka, número 1 del mundo. Badosa está entrenando en una dinámica de la que muchos tenistas han sido incapaces de salir. No estás a tu nivel de tenis, te mides a las mejores del mundo en primera ronda, no ganas partidos, bajas puestos en el ranking y no ganas confianza. Es una bola que se le ha atragantado a varios tenistas importantes. Sin embargo, ella ha demostrado más que otros, que es una luchadora. No es la primera vez que tiene que volver de muchas lesiones. Ahora es la número 26 -al menos hasta que termine Australia- y llegó a tocar fondo al estar fuera del top 100.

Se acabó. No queda más representación de españolas en el cuadro del #AO26 pic.twitter.com/W9xXNNO390 — Irene Gómez (@Negmezz) January 22, 2026

La española llegaba a Australia tras realizar una pretemporada exigente, pero sin mucho tiempo en pista, y esto pudo notarlo en su partido de segunda ronda en el que perdió ante la rusa Oksana Selekhmeteva, por un doble 6-4 en una hora y 39 minutos de juego. No es que sea un resultado sorprendente, pero por ranking, Paula debería haber ganado fácilmente. Selekhmeteva es la número 101 del mundo. Es un palo anímico y para su ranking porque el año pasado llegó a las semifinales y va a perder muchos puntos. "Sinceramente, perder hoy no entraba en mis cálculos. No esperaba repetir lo del año pasado, pero tampoco este resultado", afirmaba. Es probable que Badosa se pusiera como objetivo llegar a tercera ronda u octavos de final como muy lejos porque sus siguientes rivales habrían sido Jessica Pegula y Madison Keys.

🗣️ "He hecho méritos para merecer la derrota. Me está costando ser yo otra vez" 🗣️ "Sigo teniendo los mismos objetivos, pero ahora mismo estoy lejos de ese nivel" Las palabras de @paulabadosa en Eurosport tras caer en el #AO26 pic.twitter.com/Sy7nBhEUqY — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 22, 2026

"Voy a necesitar meses porque no es la primera vez que me pasa. Sé lo que hay y sé el proceso por el que hay que pasar", explicaba Badosa para las cámaras de Eurosport. Badosa va a bajar muchos puestos en el ranking y si necesita esos meses que ella cree para volver a su nivel, bajará aún más puestos. Su situación es alarmante para el tenis español porque el país está huérfano de referentes. No hay ninguna tenista española en tercera ronda del Abierto de Australia y el horizonte es desalentador. Es probable, dependiendo de algunos resultados, que España no tenga ninguna tenista entre las 50 mejores del ranking WTA. La otra opción es Jessica Bouzas Maneiro que actualmente está en el puesto número 40 porque Cristina Bucsa es ya la número 52.

España ha pasado de tener a dos tenistas referentes a nivel mundial y al mismo tiempo durante dos épocas distintas, a no tener ninguna. Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez y luego a Garbiñe Muguruza y a la propia Paula Badosa. En el cuadro masculino, en cambio, no sucede así. Tras la retirada de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz heredó el número 1 del mundo casi sin transición. Alejandro Davidovich, actual número 14 del mundo, ha heredado muy bien el rol de segundo tenista y está obteniendo cada vez mejores resultados y ya está asomando la cabeza el joven de 19 años, Rafa Jódar que ha disputado su primer Grand Slam en Australia y ha sido eliminado en segunda ronda ante Jakub Mensik. Hay presente y quizá futuro. En el tenis femenino no hay presente, a la espera de ver qué pasa con Paula Badosa y parece que tampoco hay futuro.