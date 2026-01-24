Djokovic, al borde de la descalificación tras perder los papeles

Novak Djokovic estuvo este sábado al borde de la descalificación en el Abierto de Australia tras dar un pelotazo que pasó a centímetros de la cara de una recogepelotas. Fue en el partido de tercera ronda que acabaría ganando al holandés Botic van de Zandschulp en tres sets (6-3, 6-4 y 7-6 (4).

En concreto, el incidente ocurrió en la segunda manga, con 4-2 favorable al serbio y ventaja para el holandés, que falló el golpe al mandar la pelota fuera. Pero Djokovic, incomprensiblemente, perdió los nervios y dio un pelotazo que pasó a centímetros de la cara de la recogepelotas. Si la bola hubiera golpeado a la chica, el diez veces campeón del primer Grand Slam del curso habría sido descalificado.

Fortune was with Novak Djokovic. This almost hit the ball girl. An inch more and he would’ve been disqualified. Focus. 🙏🏻pic.twitter.com/o7bK79ym0k — Danny (@DjokovicFan_) January 24, 2026

Tras el partido, Nole pidió disculpas. "Me disculpo por eso, no era necesario. En el calor del momento… fui afortunado de seguir en pista y lo siento por causarle estrés a la recogepelotas o a cualquiera", dijo el balcánico, que ha alcanzado la cifra de 400 victorias en partidos de Grand Slam.

Más allá del episodio, Djokovic valoró positivamente su rendimiento en un duelo que describió como un "muy buen test". "Él estaba jugando agresivo y bien, y creo que me moví genial", afirmó. El campeón de 24 Grand Slams destacó que ha ganado ocho de nueve sets en el torneo y subrayó que se siente "tan bien como en mucho tiempo", a pesar de que está a punto de cumplir los 39 años.

Djokovic, actualmente cuarto del ranking ATP —por detrás de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev, por ese orden— se medirá en octavos del Abierto de Australia al checo Jakub Mensik, en el puesto 18 de la clasificación mundial.