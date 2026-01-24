Entre 40 grados y techos cerrados: el calor toma el control del Abierto de Australia

Melbourne vive este sábado una ola de calor extremo que ha obligado a la organización del Abierto de Australia a adelantar los partidos para proteger la salud de los jugadores, una situación que llevó a interrumpir el duelo del actual número dos del mundo, el italiano Jannik Sinner.

Con temperaturas cercanas a los 40 grados y una sensación térmica aún más sofocante sobre el cemento de las pistas, el calor se ha convertido en el gran protagonista de la jornada en Melbourne, que este sábado ha recibido a unos 100.000 espectadores, según la organización.

Horarios adelantados

Para reducir riesgos, el torneo adelantó la apertura de puertas a las 9:00 y el inicio de los partidos a las 10:30 en las principales arenas y a las 10:00 en el resto de pistas exteriores.

El dispositivo desplegado incluye 46 puntos de agua y estaciones de recarga en todo el recinto, personal repartiendo hidratación en las colas, 56 ventiladores pulverizadores, dos nebulizadores de alta potencia y 9.000 metros cuadrados adicionales de sombra, un 70 % más que en 2025.

También hay cientos de paraguas disponibles, zonas climatizadas y 13 puntos de crema solar, además de mensajes para fomentar el uso de gorra, protector solar y una hidratación constante.

Aficionados entre sombra, agua y sombreros

En las gradas, los sombreros de ala ancha, los abanicos improvisados y las botellas heladas forman parte del paisaje. Barbara y Jean, dos amigas de unos 70 años llegadas desde Nueva Gales del Sur (este de Australia), explican cómo se organizan para sobrellevar el calor.

"Hemos venido hoy porque estamos aquí cinco días; hoy es nuestro tercer día, pero nos estamos cuidando con asientos a la sombra, así que no pasaremos mucho calor en el sol. Tenemos mucha agua, hemos utilizado crema solar, llevamos sombreros… y esperamos que los jugadores no sufran mucho con este calor", cuentan.

También destacan la importancia de proteger a los tenistas. "Cuando se alcanza una cierta temperatura cubren el techo para el beneficio de los jugadores, y de todos, pero es importante que se cuide a los tenistas, porque es a los que hemos venido a ver", añaden.

Desde Massachusetts (EE.UU.), John y Elizabeth Lily, un matrimonio de 70 y 67 años, asisten por primera vez al Abierto de Australia tras haber visitado otros Grand Slam. "Hemos ido a muchos torneos grandes, pero nunca al australiano. Para el calor nos hemos comprado estas gorras, que tienen ventilación en la parte trasera, y parece que también hay buena sombra con los árboles", dice él.

"Esperamos lo mejor para los jugadores y que cierren el techo porque no queremos que ningún jugador sufra un golpe de calor", apunta Elizabeth. John agrega: "Siento un poco de preocupación por los jugadores. Están ahí fuera, corriendo… Yo mismo he jugado con calor y, aunque no a ese nivel, siento un poco de preocupación por ellos".

Un grupo de amigas de Brisbane (este de Australia) -Tracy, Sally, Katherine y Sharon- coincide en que la temperatura se multiplica en la pista. "Hace más calor en la pista que en las gradas, por lo que estamos preocupadas por los jugadores", señalan. "Es parte de la experiencia de venir al Open de Australia. Este es el tiempo en Melbourne", resumen.

Sinner, el calor y el techo cerrado

En lo deportivo, el calor obligó a activar este sábado el Protocolo de Calor Extremo del torneo, basado en la Heat Stress Scale (HSS), que evalúa temperatura, radiación solar, humedad y viento. Cuando el índice alcanza los niveles más altos, el árbitro puede suspender los partidos en pistas exteriores o cerrar los techos en las arenas principales.

El encuentro de Sinner fue uno de los más afectados. El italiano, actual número dos del mundo y vigente campeón, mostró signos evidentes de fatiga y calambres bajo el sol abrasador, lo que provocó la interrupción del partido y el posterior cierre del techo.

Críticas de Sabalenka y episodios recientes

La preocupación por la salud de los tenistas se ha intensificado tras varios episodios en el torneo. En días anteriores, una jugadora tuvo que abandonar el recinto en silla de ruedas tras verse superada por el calor, un hecho que reavivó el debate sobre los límites del calendario en pleno verano austral.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, declaró que la organización debería hacer más para proteger a las jugadoras en condiciones extremas, subrayando que competir con tanto calor puede ser peligroso y que la salud debe ser la prioridad absoluta.

Protección también para los recogepelotas

Incluso los recogepelotas cuentan con un protocolo específico: turnos reducidos de 45 minutos, descansos prolongados, collares refrigerantes, bebidas con electrólitos, acceso a salas climatizadas y supervisión médica constante durante todo el torneo.

En Melbourne, el tenis continúa, pero el calor marca el ritmo. Entre partidos adelantados, techos que se cierran y aficionados refugiándose en la sombra, el Abierto de Australia vuelve a demostrar que, en pleno verano, sobrevivir al clima es casi tan exigente como ganar el partido.