Ferrero ya tiene nuevo pupilo tras su ruptura con Alcaraz: el golfista Ángel Ayora

Juan Carlos Ferrero comenzará una nueva aventura alejado del mundo del tenis. Carlos Alcaraz y el valenciano pusieron fin a su relación profesional de más de siete años en diciembre de 2025 y el extenista español se unirá ahora al equipo del golfista Ángel Ayora para ayudar "en el lado mental y el desarrollo profesional".

Ferrero ha comunicado su decisión con alegría a través de un mensaje en sus redes sociales: "¡Emocionado de anunciar una nueva colaboración profesional para 2026! Voy a trabajar junto a Ángel Ayora, un joven golfista con gran potencial, su entrenador Juan Ochoa y su equipo de dirección, All In Sports Group. Vamos a trabajar juntos en el lado mental del rendimiento y el desarrollo profesional."

El de Villena mantiene su compromiso con el tenis, pero incorpora el golf a su día a día: "El tenis es mi vida, y seguiré dándolo todo en la Academia y en el circuito. Sin embargo, el golf también me emociona, es un deporte individual donde el aspecto mental juega un papel crucial. Estoy encantado de poder contribuir con mi experiencia y apoyar el crecimiento de Ángel en el circuito", añadió Ferrero.

Una de las promesas del golf español

Ángel Ayora se encuentra actualmente en el número 117 del ranking mundial a sus 21 años. El joven se encuentra peleando por entrar en el PGA Tour y ya deja destellos de calidad en los torneos que cuentan con su participación. El primer contacto entre Juan Carlos Ferrero y Ayora fue el fin de semana pasado en el Dubai Desert Classic: "Ya hemos empezado, muy motivados y deseando continuar este viaje", explicó el extenista.

Ayora se formó en la Escuela Municipal de Golf La Cañada y fue medalla de oro en el Europeo Absoluto por Equipos en 2023 como amateur. En su primera temporada como profesional, ganó el Rosa Challenge Tour. En su participación en el DP World Tour finalizó en el puesto 20 y quedó octavo en el DP World Tour Championship de Dubái. El joven estará presente en el Open Championship del mes de julio.