Prohíben a Alcaraz usar su pulsera Whoop en Australia: "Los datos no son esteroides"

Obligado a quitarse su pulsera Whoop. Carlos Alcaraz consiguió la victoria ante Tommy Paul por 7-6(6), 6-4 y 7-5 y estará presente en los cuartos de final del Abierto de Australia. Antes de comenzar el partido, el murciano tuvo que quitarse su pulsera Whoop colocada bajo su muñequera derecha por orden directa de la juez de silla.

Se trata de un monitor de actividad física y salud de alto rendimiento habitual entre atletas profesionales puesto que ayuda a medir la recuperación, el esfuerzo o la calidad del sueño, entre otros elementos. Se diferencia de otros relojes inteligentes porque la pulsera Whoop no tiene pantalla, por ello, no muestra notificaciones al portador ni se pueden hacer llamadas.

Después del partido, Alcaraz restó importancia: "Son reglas del torneo, de la ATP, de la ITF. No se puede jugar con ella. Son cosas que te ayudan a cuidarte más, a controlar mejor el descanso, los entrenamientos, la carga... pero bueno, no he podido jugar con ella, no pasa nada. Se quita y a funcionar", aseguró el murciano.

Enfado por parte de su creador

En cambio, Will Ahmed, fundador y CEO de Whoop mostró su descontento en redes sociales ante este hecho: "¡Ridículo! Whoop está aprobado por la Federación Internacional de Tenis para usarse durante los partidos y no representa ningún riesgo para la seguridad. Que los atletas se midan el cuerpo. ¡Los datos no son esteroides!", explicó.

Ridiculous. Whoop is approved by the International Tennis Federation for in-match wear and poses no safety risk. Let the athletes measure their bodies. Data is not steroids! https://t.co/fC3JX6Vldm — Will Ahmed (@willahmed) January 25, 2026

Además, desde la cuenta oficial de la empresa estadounidense de tecnología aseguraron: "Whoop fue creado para atletas. Sin pantalla. Siempre encendido. Mejora el rendimiento por diseño. De eso se trata. Entonces, cuando se autoriza su uso en el juego, quitarles esa información es como pedirles a los atletas que jueguen a ciegas".

No solo Alcaraz ha tenido que retirar su pulsera, la número uno del mundo Sabalenka quiso usar el dispositivo en su estreno en el Grand Slam, pero la juez de silla se lo prohibió. Whoop se puede adquirir en tres membresías distintas que van desde los 199 euros – "One" – a 399 euros al año – "Life" –, pasando por 264 euros en el paquete "Peak" dependiendo de las funcionalidades incluidas.