La exhibición de Alcaraz en Australia para pasar a semifinales: del grito de guerra a los malabares

Carlos Alcaraz marcó un nuevo hito en su aventura en el Abierto de Australia. El murciano venció a Alex de Miñaur (7-5, 6-2 y 6-1) en dos horas y 18 minutos y estará por primera vez en semifinales del Grand Slam. En las semifinales del próximo viernes se enfrentará al alemán Alexander Zverev, finalista del pasado año. El murciano dejó varios golpes y momentos destacados frente a Alex de Miñaur.

En el primer set, el tenista de El Palmar llegó a colocarse con un 3-0 favorable. Sin embargo, a los 16 minutos de encuentro Álex de Miñaur logró estrenar su casillero, despertando la ilusión del público presente en la pista. El marcador se igualó hasta el 3-3 y se mantuvo parejo hasta el final, cuando, tras un gran juego final, Alcaraz se adjudicó la primera manga y celebró con un rotundo "vamos".

La habilidad del tenista

No conforme con el espectáculo ofrecido durante el duelo, Alcaraz destapó otra de sus habilidades con la raqueta. Tras imponerse al australiano, ya en la rueda de prensa, cogió su raqueta y ofreció una breve exhibición de "malabares", haciéndola girar repetidamente con una sola mano sin que llegase a caer al suelo.

"Tener este tipo de experiencias era el sueño de mi padre, así que estoy feliz", aseguró Carlos Alcaraz en el postpartido. Además, afirmó que está muy feliz por la forma en la que está jugando cada partido: "Estoy subiendo mi nivel cada día. Estoy cómodo, jugando un gran tenis". A sus 22 años, Alcaraz está a dos pasos de hacer más historia y convertirse en el más joven capaz de completar el círculo de los Grand Slam. Por otro lado, saldrá reforzado como primero del ranking ATP ya que defendía cuartos y está en semifinales.