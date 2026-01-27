Zverev se mete en semifinales y suelta un zasca a su equipo: "No se cansan porque pago todo"

Alexander Zverev se clasificó por cuarta vez para las semifinales del Abierto de Australia y, además de destacar por su rendimiento en pista, dejó uno de los momentos más comentados de la jornada por su sentido del humor. El alemán, número tres del mundo, se mostró distendido en la entrevista a pie de pista y protagonizó un intercambio cargado de ironía al hablar de su padre y su hermano, habituales integrantes de su equipo de trabajo.

El tenista selló su pase tras imponerse a Learner Tien en cuatro sets, por 6-3, 6-7, 6-1 y 7-6, en un partido disputado bajo techo en la Rod Laver Arena. Fue otro encuentro exigente para Zverev, que ya ha tenido que afrontar varios duelos largos en este torneo, pero volvió a apoyarse en su servicio para marcar diferencias. De hecho, cerró el choque con 24 aces y apenas una doble falta, un rendimiento al saque que resultó decisivo en los momentos de mayor presión.

Tras el partido, Zverev elogió el nivel de su rival desde el fondo de la pista. Reconoció que hacía tiempo que no se enfrentaba a un jugador con tanta solidez en los intercambios y subrayó que su servicio fue clave para inclinar la balanza. También expresó su satisfacción por regresar a las semifinales en Melbourne, un escenario donde el año pasado alcanzó la final.

Humor en plena entrevista

El tono de la entrevista cambió cuando surgió una pregunta sobre su entorno más cercano. Zverev lleva gran parte de su carrera acompañado por su padre, Alexander, y por su hermano mayor, Mischa, extenista profesional. La convivencia constante entre familia y trabajo dio pie a una respuesta que desató risas en la pista.

"Yo suelo cansarme de ellos, pero ellos de mí no porque yo pago todo", soltó entre carcajadas, dejando claro que hablaba en tono de broma. La cámara enfocó a su hermano en la grada, que reaccionó con gesto cómplice, mientras el público respondía con una mezcla de sorpresa y diversión ante la ocurrencia.

Zverev after beating Tien at the Australian Open "You're one of the few players who has your dad and brother as a part of your team. Do you guys ever get sick of each other?" Zverev: "I get sick of them but they don't get sick of me because I pay for everything" 😂 pic.twitter.com/qJiUA0olYS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 27, 2026

Una relación familiar también profesional

La presencia de su padre y su hermano en el equipo técnico de Zverev ha sido una constante a lo largo de su trayectoria. Esa dualidad entre la relación personal y la profesional no siempre es fácil de gestionar, y la pregunta apuntaba precisamente a cómo manejan esa convivencia continua en el circuito. El alemán optó por quitarle hierro al asunto con humor, en línea con el ambiente relajado que mostró tras la victoria.

Antes de esa frase, ya había dejado otro momento desenfadado al referirse a la altura del entrevistador, Christopher Eubanks. "Me siento pequeño a tu lado, es la primera vez que tengo que contestar mirando hacia arriba", bromeó, arrancando también sonrisas entre los presentes.