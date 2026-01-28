¿Se puede tener más suerte que Djokovic? Pierde dos a cero y su rival se lesiona

¿Se puede tener más suerte que Djokovic? No es fácil tenerla ya que tras perder dos sets a cero contra Lorenzo Musetti, su rival se lesionó y abandonó el partido con un tanteo de 4-6, 3-6 y 3-1, en dos horas y ocho minutos.

Este fue el momento de la retirada de Musetti:

LA CRUELDAD DEL TENIS. Musetti se retira por un pinchazo y Djokovic se clasifica para las semifinales cuando perdía por dos sets a cero. 🎾 Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #AusOpen #AO26 pic.twitter.com/jsfDGO5NbJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 28, 2026

En varios momentos del partido, el entrenador de Musetti, José Perlas, advertía a su jugador: "Es tu cuerpo, yo te apoyaré en la decisión que tomes". Y el italiano decidió retirarse.

Djokovic reconoció el haber tenido más suerte de la cuenta: "Estaba de camino a casa. La verdad es que él merecía la victoria porque estaba siendo mejor que yo. No sé qué más puedo decir. He tenido mucha suerte".

Antes de esta eliminatoria, Mensik también se lesionó y no pudo jugar los octavos ante Novak. Dos lesionados de forma consecutiva frente al serbio. ¿Qué está ocurriendo?