Alcaraz sufre en Australia: "He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo"

El número de uno del mundo se ha dirigido hacia su banquillo para contarles el mal momento por el que estaba pasando en las semifinales.

Carlos Alcaraz, junto a su banquillo en el Abierto de Australia | EFE

Carlos Alcaraz se ha visto afectado por las condiciones meteorológicas que se viven en el Abierto de Australia. Las altas temperaturas ya afectaron días atrás a Sinner y ahora ha sido el tenista español el que se ha visto perjudicado.

A pesar de tener encarrilada la semifinal, con victoria en los dos primeros sets en las semifinales ante Zverev, Alcaraz se ha dirigido a su banquillo con el 3-3 para contarles que se encontraba mal.

"He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo, solo os lo comento", decía a su gente de confianza que se encontraba en la grada. Los miembros del banquillo le animaban a seguir. Asimismo, Alcaraz ha necesitado asistencia médica debido a unos calambres.

Aparición de calambres

El del Palmar pidió presencia del fisioterapeuta para que masajeara la zona afectada durante algunos minutos. El marcador era 5-4 a su favor y Zverev se quejó al supervisor del torneo. El número uno del mundo echó mano de una botella con jugo de pepinillo para reponer fuerzas.

https://x.com/Eurosport_ES/status/2017124979079307568?s=20

"Respira bien", le decía su entrenador, Samuel López: "Llevamos dos sets nosotros", le infundía confianza. Samu tomó la palabra después de cada punto para animar a su pupilo: "Muy inteligente ese efecto". Pese a todo el malestar físico, Alcaraz ha seguido compitiendo dando el máximo para estar en la final del Grand Slam.

