Carlos Alcaraz logra una victoria épica y jugará su primera final en el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz se ha repuesto en Australia de los problemas físicos que ha sufrido en el segundo set de la semifinal para superar a Zverev por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5. El español alcanza así su primera final del torneo, en la que tendrá enfrente al ganador de la otra semifinal, Jannik Sinner o Novak Djokovic. Para poder llegar al duelo final, ha tirado de épica y la experiencia conseguida a lo largo de estos años.

El murciano, además de vomitar, se sobrepuso a unos calambres que apenas le permitieron moverse durante aproximadamente una hora de encuentro, cuando Zverev aprovechó para dar la vuelta al marcador desfavorable de dos sets abajo. Pero en el quinto set, en el que el alemán sacó para ganar, el murciano volvió a coger las riendas. Tras cinco horas y 25 minutos de encuentro, Alcaraz ha reconocido que ha sido "el partido más duro de mi carrera" y ha subrayado que la clave está "en seguir".

𝑪𝑨𝑩𝑬𝒁𝑨, 𝑪𝑶𝑹𝑨𝒁𝑶́𝑵 𝒀 𝑴𝑼𝑪𝑯𝑶𝑺 🥚🥚 ¡Alcaraz alcanza su primera final del Open de Australia! Gana a Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5) en un partido agónico de más de cinco horas y peleará por el título este domingo. 🎾 Lo has visto en @Eurosport_ES y… pic.twitter.com/mr7ShyvEl4 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 30, 2026

Contratiempos para Alcaraz

El murciano ha sufrido en su partido ante Zverev hasta el punto de reconocer a su banquillo que había vomitado. Con dos sets ganados y el 3-3 en el marcador, Alcaraz se ha dirigido a su banquillo para avisarles de que no se encontraba bien: "He vomitado, no sé si tengo que tomar algo, solo os lo comento". Ante esta noticia, su banquillo ha animado al tenista para que continuara metido en el encuentro.

Poco tiempo después, con el 5-4 a su favor, ha tenido que solicitar la asistencia del fisioterapeuta para que le masajeara la zona afectada por unos calambres. Carlos Alcaraz ha intentado combatir los problemas y recuperar fuerzas tomando un jugo de pepinillo. "Respira bien", le decía su entrenador desde el banquillo, Samuel López: "Llevamos dos sets nosotros", recordaba el alicantino.

A sus 22 años y 279 días, Alcaraz se convierte en el jugador más joven en acceder a la final del Abierto de Australia. Además, si se alza con el Grand Slam, será el tenista más joven en lograr siete títulos individuales masculinos. Por otro lado, saldrá reforzado como primero del ranking ATP.