Estos son los récords históricos que Alcaraz ha batido en el Open de Australia

Carlos Alcaraz venció a Alexander Zverev en cinco sets para pasar por primera vez a la final del Abierto de Australia y en la final se deshizo de Djokovic en cuatro mangas. A sus 22 años y 279 días, se ha convertido en el jugador más joven de todos los tiempos en disputar las finales de los cuatro torneos de Grand Slam, por delante del estadounidense Jim Courier en 1993.

Pero no solo eso, el murciano ha batido más récords para seguir dejando huella en el tenis. Al coronarse en el Arena Rod Laver, se convierte en el tenista más joven con siete majors, un hecho que tampoco nadie ha conseguido con esa edad. Nadal lo hizo con 24 años y 3 días en Roland Garros 2010. En la vitrina de Alcaraz hay, por ahora, dos Abiertos de Estados Unidos, dos Roland Garros, dos de Wimbledon y uno de Australia.

Asimismo, es el tenista más joven que reúne los cuatro Grand Slam. Su compatriota Nadal puede presumir de haber sido el primero en lograrlo, con 24 años, a Federer se le resistió hasta los 27 años y a Djokovic hasta los 29.

Por parte de Alcaraz, son cuatro años consecutivos ganando al menos un Grand Slam, y haciendo doblete en dos de ellos. En el caso de Rafa Nadal, el español estuvo diez temporadas seguidas imponiéndose en al menos uno entre 2005 y 2014; Federer lo hizo en ocho temporadas, entre 2003 y 2010; mientras Djokovic encadenó seis temporadas, entre 2011 y 2016.