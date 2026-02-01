Alcaraz entra en el club de los héroes: los nueve tenistas que han ganado todos los Grand Slam
Carlos Alcaraz ingresa en el selecto club de los tenistas que han ganado un Grand Slam al conquistar su primer Abierto de Australia.
Carlos Alcaraz (7 Grand Slams)
Carlos es oro para España. Ya lleva siete Grand Slams. Solo ha perdido una final. Siete de ocho en finales. Un Open de Australia, dos Wimbledon, dos Roland Garros y dos US Open.
Roger Federer (17 títulos)
7 Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 y 2012)
Rafa Nadal (14 títulos)
9 Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014)
Novak Djokovic (12 títulos)
6 Abiertos de Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2016)
Roy Emerson (12 títulos)
6 Abiertos de Australia (1961, 1963, 1964, 1965, 1966 y 1967)
Rod Laver (11 títulos)
4 Wimbledon (1961, 1962, 1968 y 1969)
Andre Agassi (8 títulos)
4 Abiertos de Australia (1995, 2000, 2001 y 2003)
Fred Perry (8 títulos)
3 Wimbledon (1934, 1935 y 1936)
Don Budge (6 títulos)
2 US Open (1937 y 1938)