Los seis títulos que se le resisten a Alcaraz tras conquistar Australia

Los retos del futuro. Una vez conquistados los cuatro Grand Slam, siendo el tenista más joven en conseguirlos, estos son los títulos y logros que aún se le resisten a Carlos Alcaraz en el circuito. El murciano acumula algunas cuentas pendientes marcadas por derrotas, ausencias y lesiones en momentos clave.

Entre Montreal y Toronto

Alcaraz solo ha estado presente en el Masters 1000 de Canadá en dos ocasiones, en 2022 y en 2023. Durante su primera participación perdió en segunda ronda ante Tommy Paul en tres sets. Al año siguiente, su verdugo volvió a ser el estadounidense, esta vez en cuartos de final. El torneo se disputa a finales de julio y principios de agosto por lo que en 2024 no asistió después de los Juegos Olímpicos de París. En 2025, el murciano también se ausentó por "pequeños problemas musculares" y la necesidad de recuperarse físicamente después de la final de Wimbledon ante Sinner.

En la gira asiática

El Masters 1000 de Shanghái es otro en el que el español no ha estado presente en varias ocasiones. En 2023 y 2024 acudió, pero en ambas ocasiones sufrió derrotas. La primera fue en octavos de final ante Dimitrov. Un año más tarde, el checo Tomas Machac superó a Alcaraz en cuartos de final. En 2025, fue campeón en el Torneo de Tokio, pero debido a su lesión de tobillo decidió no participar en este torneo de la gira asiática.

Resistencia de la Défense Arena

El Masters 1000 de París, disputado entre finales de octubre y principios de noviembre, se le sigue resistiendo a pesar de haber participado en varias ocasiones. Su máxima participación ha sido hasta octavos de final en 2021, cuando cayó ante Hugo Gaston y, posteriormente en 2024, ante Ugo Humbert. En 2022, como consecuencia de una lesión en el costado izquierdo no disputó el partido de cuartos de final. Tanto en 2023 como en 2025 perdió en su debut, ante Roman Safiullin y Cameron Norrie, respectivamente.

En pista dura cubierta

Las ATP Finals cierran la temporada del circuito y continúan siendo una asignatura pendiente para Carlos Alcaraz. Es un torneo que también se le resistió a Rafa Nadal, y tan solo Manuel Orantes en 1976 y Álex Corretja en 1998 fueron los españoles capaces de proclamarse campeones. En 2023, el murciano perdió ante Djokovic en semifinales y en 2024, no consiguió pasar de la fase de grupos. En 2025, consiguió llegar a la final, pero Sinner evitó que pudiera levantar el trofeo.

La Ensaladera

La Copa Davis tampoco aparece en la vitrina de Alcaraz. Aunque ha participado con el equipo español, y en 2024 ganó su partido de individuales, pero España no avanzó de cuartos de final ante Países Bajos. Este año coincidió con la despedida de Rafa Nadal. En 2025, los españoles perdieron en la final ante Italia, pero el murciano se ausentó debido a un edema en el isquiotibial derecho que sufrió durante la Copa de Maestros.

A las puertas del oro olímpico

El español acarició el máximo metal en los Juegos Olímpicos celebrados en París durante el verano de 2024, pero Djokovic se lo impidió en la gran final disputada en la Philippe Chatrier. Por ello, Alcaraz deberá esperar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para lograr el Golden Slam – los cuatro Grand Slam más el oro olímpico –. Este hito solo lo han conseguido de manera individual Andre Agassi, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams y Steffi Graf. La extenista alemana puede presumir de ser la única en haberlo conseguido y en un mismo año.

Grand Slam calendar

Después de haber conquistado el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz tiene por delante un reto mayúsculo, proclamarse campeón en los cuatro Grand Slam en una misma temporada. Este hecho no ocurre en el circuito masculino desde hace 57 años; Rod Laver ostenta la gesta, habiéndolo logrado también en 1962. De conseguirlo, el número uno del ranking ATP se sumaría a Don Budge, a Maureen Connolly, al mencionado Rod Laver, a Margaret Court y a Steffi Graf.