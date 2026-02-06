Ugo Humbert tenía controlado el partido ante Adrian Mannarino en los octavos del ATP 250 de Montpellier, oficialmente denominado Open Occitanie. Sacaba y mandaba en el tie-break decisivo del tercer set por 4-3. Sin embargo, todo cambió cuando decidió parar y salir de la pista hacia su banquillo para consultar el teléfono móvil que se encontraba guardado en su bolsa.

Mientras, Mannarino colocaba las cuerdas de su raqueta esperando el regreso de Humbert a la pista. El tenista buscó el dispositivo, lo sacó y consultó unos segundos antes de volver a guardarlo. Acto seguido realizó un gesto al juez de silla, como en señal de disculpas y retornó para seguir el tie-break.

Un punto de inflexión

A partir de ahí, cuatro puntos seguidos de su contrincante y en los que el quinto cabeza de serie Humbert bajó el ritmo que había mantenido durante todo el partido. Después de casi tres horas de duelo, Mannarino consiguió el pase a cuartos de final haciéndose con el tie-break por 7-4, siendo el resultado final 6-7 (4), 6-3 y 7-6 (4).

🚨 Ugo Humbert is under investigation 🤯 After going up 4-3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this 🤔 pic.twitter.com/CEm5Cv8ygU — Mpb (@matchpo1ntbets) February 4, 2026

El partido cambió de dueño en cuestión de minutos y la situación llamó la atención de todos aquellos que lo presenciaron, haciendo circular las imágenes rápidamente por redes sociales y especulando sobre los distintos motivos que habrían propiciado ese comportamiento, entre ellos, el amaño o apuestas. Ni el tenista ni la ATP se han pronunciado al respecto.

En general, los jugadores de tenis profesional no pueden usar ni ver su teléfono móvil durante un partido, ya que está prohibido por las normas de la ITF, ATP y WTA. El uso de dispositivos electrónicos durante un encuentro se considera conducta antideportiva y puede conllevar penalizaciones, como multas económicas o avisos por parte del juez de silla. Solo se permitiría el uso con autorización expresa del supervisor o árbitro del torneo.