Colombia sale escoltada del partido de Copa Davis en Marruecos tras el lanzamiento de objetos de la afición local

Colombia venció a Marruecos en la Copa Davis celebrada en el Royal Tennis Club de Casablanca, pero el triunfo estuvo empañado por la tensión y enfrentamientos vividos al término del encuentro. El partido correspondía a los play-off del Grupo Mundial I de la Copa Davis y Colombia consiguió el pase después de terminar la eliminatoria global con un marcador de 3-1.

El torneo se disputó durante el fin de semana y el sábado terminó con la serie igualada 1-1. El equipo capitaneado por Alejandro Falla dio el primer paso para superar a Marruecos ganando el partido de dobles con Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez a los marroquíes Karim Bennani y Younes Lalami.

El momento de tensión

Ya en el partido decisivo, Nicolás Mejía venció por 6-1, 4-6 y 6-2 a Reda Bennani en el Union Sportive Marocaine Tennis Club, situado en Casablanca. El encuentro estuvo marcado por los silbidos continuos de la afición local al tenista colombiano durante dos horas y media. Al sellar el triunfo, Mejía se dirigió a la grada haciendo un gesto de silencio.

Desde el equipo marroquí se reprochó la actitud del jugador y los equipos terminaron encarándose, mientras los aficionados locales comenzaron a lanzar botellas y otros objetos sobre la tierra batida, incluso intentaron invadirla.

#DEPORTES: El tenista caleño, Nicolás Mejía, le dio la victoria 3-1 a Colombia sobre Marruecos en Copa Davis, en medio de fuerte tensión con el público marroquí. El tenista caleño, raqueta número uno de Colombia, celebró mandando a callar a los aficionados marroquíes, que… pic.twitter.com/l2922YczP5 — Esto es Cali Ve (@estoescali_) February 8, 2026

Los jugadores cafeteros, que inicialmente intentaban abrazarse, tuvieron que cubrirse la cabeza y buscar refugio ante la mirada atónita de los oficiales de la Federación Internacional de Tenis. La tensión creció hasta el punto que la delegación colombiana tuvo que salir escoltada hasta el hotel de concentración para evitar que fuera a más la situación.

El resultado a su favor permitió a Colombia clasificarse para disputar la repesca en septiembre y poder ascender a las Qualifiers de 2027. Por otro lado, se espera que la Federación Colombiana de Tenis presente una queja formal ante la ITF. Las posibles sanciones para la sede de Marruecos podrían incluir multas económicas, veto a Casablanca para futuros encuentros y obligación de jugar a puerta cerrada como locales.