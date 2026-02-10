El legendario Rick Macci explica qué hay detrás del adiós de Ferrero a Alcaraz

La gran carrera de Carlos Alcaraz en el mundo del tenis es reconocida por múltiples personalidades tanto del ámbito como fuera de él. En esta ocasión, Rick Macci, uno de los entrenadores más influyentes del tenis moderno, se deshizo en halagos hacia el español y también tuvo unas palabras sobre la ruptura de Alcaraz con Juan Carlos Ferrero a finales del 2025.

A sus 71 años, Macci, ha sido una pieza importante en la formación de tenistas como Serena y Venus Williams, Andy Roddick, Jennifer Capriati o Maria Sharapova. "Carlos es lo mejor que le ha pasado al tenis en los últimos 5 años. Su sonrisa, su juego completo, su juego único, ha cambiado la forma de enseñarlo y nos recuerda que es un juego y que los juegos deben ser divertidos", reconoció el técnico en sus redes sociales.

El estadounidense aseguró que "llevó la clase magistral de fortaleza mental a un nivel nunca visto". Destacando su papel tanto dentro como fuera de la pista de tenis y afirmando ser "el mejor en este planeta, ya que su mente es de granito". Por otro lado, Macci garantizó que tanto Sinner como Alcaraz mejoraran cada vez más porque tienen "la herramienta más poderosa en el deporte y en la vida: la confianza".

Carlos is the best thing that has happened to the game of tennis the past 5 years. His smile for the game his complete game his unique game has changed the game how it is taught and to remember it is a game and games should be fun. @carlosalcaraz — Rick Macci (@RickMacci) February 8, 2026

La ruptura con Ferrero

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero pusieron fin a su relación entrenador-pupilo a finales de 2025, un hecho que causó un gran revuelo. Además, hace unos días se conoció que el valenciano había dejado de seguir al tenista en sus redes sociales y sobre ello hizo un comentario Macci.

"Cuando el jugador (Carlos) despide al entrenador (Juan Carlos Ferrero) y lograron grandes cosas juntos por las que les pagaron y luego el entrenador deja de seguir al jugador por la razón que sea, se muestra en lo profundo de la mente del entrenador quién estaba siguiendo a quién", destacó. Con estas palabras, el entrenador no criticó la acción realizada por Ferrero, si no que ve también una parte psicológica, como la manera del alicantino de marcar distancia después de la ruptura.