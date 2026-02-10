El monumental enfado de Medvedev y su frase sobre las bolas: "Un poco de saliva"

Daniil Medvedev protagonizó un enfado tremendo mientras disputaba su partido frente a Ugo Humbert. El ruso terminó perdiendo el encuentro por 7-6(4), 1-6 y 6-3 en el ATP 500 de Rotterdam, sin embargo, antes de poner cierre a su participación en el torneo, dejó una escena que dio que hablar.

El undécimo clasificado del ranking ATP se quejó en varias ocasiones del encuentro de las pelotas que se estaban utilizando, de la marca Head, y con las que se disputa el certamen de la categoría 500. "Las bolas están hechas para gente a la que le gusta complacer. Gente a la que le gusta complacer con un poco de saliva. Solo un poco", protestó al juez de silla.

Daniil Medvedev is amazing What a character pic.twitter.com/xXJSX0rFW5 — Barstool Tennis (@StoolTennis) February 9, 2026

Además de eso, Medvedev mostró su enfado y desesperación con una de las vallas publicitarias situada en el fondo de la pista. Esto sucedió ya en el tercer set del encuentro. Cabe recordar que su comportamiento provocó que tanto su técnico, Gilles Cervara, y su preparador físico, Eric Hernández, dejaran de trabajar con él en mitad del pasado Abierto de Estados Unidos.

Siguientes participaciones

En las primeras semanas del año, el ruso consiguió vencer en la final del torneo de Brisbane, celebrado en el Queensland Tennis Centre, ante Nakashima. Días más tarde, en el Abierto de Australia, no pudo pasar de octavos de final ante Learner Tien y la última derrota registrada ha sido la de Rotterdam.

En las próximas semanas estará presente en los torneos 500 de Doha y Dubái. Citas en las que ya conoce lo que es alzarse con el trofeo ya que lo hizo de forma consecutiva en 2023. Si bien, el nivel del ruso en estos momentos no es el mismo que años atrás.